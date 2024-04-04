Харьков не главная цель. Россия имеет хитрый план нового наступления на Украину

Как считает Александр Мусиенко, наступление на Харьков, о котором сейчас много говорят, может стать лишь отвлекающим маневром окупантов, чтобы начать масштабную операцию на востоке Украины.

Война в Украине

По его словам, хитрый план врага может состоять в том, чтобы заставить часть украинских войск вывести из Донбасса для защиты Харькова.

Впрочем, эксперт все же не исключает, что оккупанты могут создать новую группировку, которая и будет задействована для боевых действий в Харькове и Сумах. Как подчеркнул Мусиенко, идти на Харьков, не атакуя Сумщину, невозможно, поэтому оккупантам все же придется расширять фронт.

Если захватчики выберут сценарий с походом на Харьков и Сумы, то им придется снизить свой наступательный потенциал на Донбассе. То есть, добавил эксперт, не будет выполнена одна из целей захватнической войны – выход на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Мусиенко подчеркнул, что понять, какой сценарий выбрали оккупанты, можно будет после анализа расположения их сил и средств. Если будет скопление захватчиков на одном из направлений, тогда более или менее можно спрогнозировать, куда они намерены двигаться.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские СМИ сообщили о том, что кремлевский диктатор Владимир Путин не отказался от намерения захватить Харьков. При этом значительная часть украинских экспертов заявила, что у врага сейчас нет ни сил, ни средств, чтобы захватить город. Впрочем, есть мнение, что такие силы могут появиться после мобилизации. По их данным, для того чтобы попытаться оккупировать Харьков врагу нужно 150 тыс. военных.

Впрочем, эксперты отмечают, что враг действительно хочет захватить не только Харьков, а всю Украину.