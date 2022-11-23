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Хамская реакция Лаврова на резолюцию Европарламента (ВИДЕО)

Лавров снова показал весь смысл "русского мира" и намекнул европейским политикам, что они безумны.

сегодня, 22:10
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Автор:

Slava Kot

Европарламент проголосовал за резолюцию, согласно которой признал Россию страной, являющейся спонсором терроризма. На такое решение европейского органа отреагировал Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram-канал украинского военного корреспондента Андрея Цаплиенко.

Хамская реакция Лаврова на резолюцию Европарламента (ВИДЕО)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Решение Европарламента о признании России спонсором терроризма поддержали 494 европейских депутата, 44 воздержались, а 58 проголосовали против такого решения. Таким образом, значительным большинством голосов резолюция была принята.

Журналист российского телеканала подошел к Сергею Лаврову и попросил прокомментировать решение европейского политического органа, признавшего Россию спонсором терроризма.

Сначала российский чиновник сказал, что уже озвучили официальный комментарий, а затем добавил, что это очевидно для всех вменяемых людей и добавил, что не имеет медицинского образования. Намекая, что европейские политики, принявшие такое решение не в своем уме.

Реакцию министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на резолюцию Европарламента о признании России спонсором терроризма можно просмотреть ниже:

Интересно, что через несколько часов после объявления резолюции, российские власти совершили массовый террористический обстрел украинских территорий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал заявление Сергея Лаврова, сказавшего, что Россия прекратит дипломатические отношения с другими странами, ведь российские чиновники работают там в бесчеловечных условиях.

Также "Комментарии" писали о местонахождении бункеров Путина. Журналисты обнаружили шесть хранилищ президента России.



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Источник: https://t.me/Tsaplienko/21249
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