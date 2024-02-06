Хакеры выяснили, сколько для России стоит беспилотник Shahed-136

Группа хакеров Prana Network получила доступ к серверам иранской компании IRGC Sahara Thunder, на которых обнаружила цену поставок Shahed-136 в Россию. Цена зависит от количества единиц заказа. По меньшей мере, один иранский Shahed-136 для России стоит 193 тысяч долларов.



Иранский беспилотник Shahed-136. Фото из открытых источников

4 февраля хакеры Prana Network взломали серверы иранской компании, продающей оружие России и получившие 10 Гб файлов. В них, в частности, указаны многомиллионные контракты России и Ирана на закупку дронов "шахед".

В документах обнаружено, что Иран предложил стартовую цену для России за один Shahed-136 23 млн рублей (375 тыс. долларов). После переговоров иранская сторона пошла на уступки и предложила цену на беспилотники в зависимости от объема заказа.

Если Россия заказывала 6 тыс. дронов, то цена за один Shahed-136 составила 12 млн. рублей (193 тыс. долларов). В случае заказа 2 тыс. "шахедов", то – 18 млн рублей (290 тыс. долларов).

Кроме того, в документах отмечено, что Россия намеревалась выпустить по иранской лицензии 6 тыс. беспилотников в течение 2,5 лет.

Общая сумма контракта между РФ и Ираном составила 108,5 млрд. рублей (1,750 млрд долларов). Сюда входит снабжение 6 тыс. комплектов БПЛА Shahed-136, передача технологий, программное обеспечение и оборудование. Согласно другим обнародованным документам, Россия оплачивает свои покупки золотом.

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