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Хакеры выяснили, сколько для России стоит беспилотник Shahed-136

Сломав серверы компании, способствующей незаконной продаже оружия из Ирана в Россию, хакеры узнали цену беспилотника Shahed-136.

сегодня, 16:28
Автор:
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Slava Kot
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Группа хакеров Prana Network получила доступ к серверам иранской компании IRGC Sahara Thunder, на которых обнаружила цену поставок Shahed-136 в Россию. Цена зависит от количества единиц заказа. По меньшей мере, один иранский Shahed-136 для России стоит 193 тысяч долларов.

Хакеры выяснили, сколько для России стоит беспилотник Shahed-136

Иранский беспилотник Shahed-136. Фото из открытых источников

4 февраля хакеры Prana Network взломали серверы иранской компании, продающей оружие России и получившие 10 Гб файлов. В них, в частности, указаны многомиллионные контракты России и Ирана на закупку дронов "шахед".

В документах обнаружено, что Иран предложил стартовую цену для России за один Shahed-136 23 млн рублей (375 тыс. долларов). После переговоров иранская сторона пошла на уступки и предложила цену на беспилотники в зависимости от объема заказа.

Если Россия заказывала 6 тыс. дронов, то цена за один Shahed-136 составила 12 млн. рублей (193 тыс. долларов). В случае заказа 2 тыс. "шахедов", то – 18 млн рублей (290 тыс. долларов).

Кроме того, в документах отмечено, что Россия намеревалась выпустить по иранской лицензии 6 тыс. беспилотников в течение 2,5 лет.

Общая сумма контракта между РФ и Ираном составила 108,5 млрд. рублей (1,750 млрд долларов). Сюда входит снабжение 6 тыс. комплектов БПЛА Shahed-136, передача технологий, программное обеспечение и оборудование. Согласно другим обнародованным документам, Россия оплачивает свои покупки золотом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что немецкий генерал дал прогноз, когда закончится война в Украине.

Также "Комментарии" писали о России, которая шантажирует бананами Эквадор за помощь Украине.



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Источник: https://simorgh.io/files/
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Обсуждения

ikk;

сегодня, 17:37

почему вы все боитесь опубликовать картинку, в которой чётко видно, что всё это идёт через азерский порт?


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