Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к миру в Украине, подчеркнув, что "время для прекращения огня настало" и это должно произойти по Уставу ООН. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы ООН.

Антониу Гутерреш. Фото: из открытых источников

Гутерриш, выступая перед лидерами государств на саммите Шанхайской организации сотрудничества, подчеркнул насущную необходимость завершения войны в Украине.

"В Украине давно пришло время для прекращения огня, которое приведет к справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру — в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями ООН", — сказал Гутерриш.

Читайте также на портале "Комментарии" — летнее наступление россиян подошло к концу. Можно ли сказать, что тактика российского командования во время этого летнего наступления оказалась провальной? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Турции Тайип Эрдоган 1 сентября в кулуарах саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Они обсудили, в частности, и вопрос войны в Украине. как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

Ранее "Комментарии" писали – председатель Китая Си Цзиньпин призвал Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) усилить роль в обеспечении региональной безопасности и развития, подчеркнув, что именно Пекин готов поддерживать развивающиеся страны. Об этом сообщает South China Morning Post.

Выступая на приветственном банкете в северном городе Тяньцзинь в рамках саммита ШОС, китайский лидер отметил, что объединение стало "важной силой в продвижении нового типа международных отношений".



