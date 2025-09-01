logo

Эрдоган и Путин в Китае провели переговоры: что говорили о войне в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Эрдоган и Путин в Китае провели переговоры: что говорили о войне в Украине

Эрдоган заявил Путину, что Анкара работает над поиском справедливого и длительного прекращения войны в Украине

1 сентября 2025, 16:02
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Турции Тайип Эрдоган 1 сентября в кулуарах саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Они обсудили, в частности, и вопрос войны в Украине. как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

Эрдоган и Путин в Китае провели переговоры: что говорили о войне в Украине

Путин и Эрдоган. Фото: из открытых источников

Сми отмечает, Эрдоган заявил Путину, что Анкара работает над поиском справедливого и длительного прекращения войны в Украине и что переговоры между сторонами в Стамбуле способствуют мирным усилиям.

Кроме того, Эрдоган и Путин обсудили двусторонние связи, мирные усилия по ситуации между Азербайджаном и Арменией, нападения Израиля на Газу и события в Сирии.

Также Кремль обнародовал заявление российского диктатора о его встрече с турецким лидером. Отмечается, что Путин выразил ему уверенность, что "особая роль Турции в урегулировании войны в Украине будет востребована и в дальнейшем".

"Благодарны турецким друзьям за весомый вклад в политику и дипломатические усилия по урегулированию украинского кризиса. На стамбульской площадке с мая этого года состоялось уже три раунда прямых российско-украинских переговоров, которые позволили продвинуться в решении ряда практических вопросов в гуманитарной сфере. Уверен, что особая роль Турции в этих делах будет востребована и дальше", — цитирует Кремль российского диктатора Путина.

По информации СМИ, Эрдоган заявил, что ждет Путина с визитом в Турции.

Читайте также на портале "Комментарии" — решения о направлении турецких миротворцев в Украину не могут приниматься до достижения прекращения огня между Киевом и Москвой. Как передает портал "Комментарии", об этом "Reuters" сообщил неназванный собеседник в турецком Минобороны. 

Также издание "Комментарии" сообщало – Турция готова включиться в мирный процесс по Украине: о чем договорились Эрдоган и Рютте.




