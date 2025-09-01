Эрдоган и Путин в Китае провели переговоры: что говорили о войне в Украине

Рубрики
Президент Турции Тайип Эрдоган 1 сентября в кулуарах саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Они обсудили, в частности, и вопрос войны в Украине. как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".
Путин и Эрдоган. Фото: из открытых источников
Сми отмечает, Эрдоган заявил Путину, что Анкара работает над поиском справедливого и длительного прекращения войны в Украине и что переговоры между сторонами в Стамбуле способствуют мирным усилиям.
Кроме того, Эрдоган и Путин обсудили двусторонние связи, мирные усилия по ситуации между Азербайджаном и Арменией, нападения Израиля на Газу и события в Сирии.
Также Кремль обнародовал заявление российского диктатора о его встрече с турецким лидером. Отмечается, что Путин выразил ему уверенность, что "особая роль Турции в урегулировании войны в Украине будет востребована и в дальнейшем".
По информации СМИ, Эрдоган заявил, что ждет Путина с визитом в Турции.
