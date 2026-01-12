Главное управление разведки Министерства обороны Украины в рамках рубрики "Средства поражения" портала War&Sanctions обнародовало информацию о новой конфигурации беспилотного летательного аппарата "Герань-2" серии "Э". Речь идет о модификации, одновременно оснащенной переносным зенитно-ракетным комплексом и основной боевой частью.

Герань с зенитной ракетой и боевой частью

В разведке отмечают, что такая модернизация стала ответом на эффективную работу воздушных сил Украины и армейской авиации по уничтожению вражеских БПЛА. Российская сторона адаптирует свои беспилотные платформы для поражения воздушных целей, объединяя ударные и зенитные возможности в одном аппарате.

Ранее уже фиксировалось применение "Герани-2" с советской ракетой класса "воздух-воздух" Р-60. В настоящее время ГУР сообщает об использовании новой конфигурации с ПЗРК "Ива". Такая модификация подразумевает ручное управление беспилотником оператором в режиме реального времени. Для этого используется оптическая камера Honpho TS130C-01, размещённая в носовой части аппарата, а также mesh-модем Xingkay Tech XK-F358 китайского производства.

После обнаружения воздушной цели оператор поэтапно активирует два сервопривода. Первый запускает химическую аккумуляторную батарею и систему охлаждения головки самонаведения ракеты с применением азотного баллона. Второй сервопривод по достижении требуемой температуры открывает защитную крышку пускового механизма. Спусковой крючок ракеты зафиксирован в постоянно нажавшемся положении, что обеспечивает автоматический пуск сразу после захвата цели головкой самонаведения.

Ключевым отличием этой версии от предыдущих является наличие на самом беспилотнике полноценной основной боевой части. На образце, исследованном специалистами ГУР, установлена термобарическая боевая часть ТББЧ-50М. Это означает, что после отстрела зенитной ракеты беспилотник сохраняет способность выполнять ударную задачу по наземной цели, в том числе с ручной наводкой оператором.

Набор бортовых систем остается типичным для таких аппаратов и включает в себя полетный контроллер, инерциальную навигационную систему, 12-канальную систему "комета", трекер на базе микрокомпьютера Raspberry и 3G/4G-модемы. В то же время в навигационной системе впервые зафиксировано использование нового шестиосевого инерциального модуля SCH1633-D0I производства Murata , представленного в конце 2024 года как компонента для гражданских автомобильных систем автономного вождения.

По данным ГУР, электронная компонентная база беспилотника включает в себя детали из США, Китая, Швейцарии, Тайваня, Японии, Германии и Великобритании. Раскрытие этих данных ориентировано на выявление технологических цепей русской военной злости и усиление интернационального санкционного давления.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Президент США Дональд Трамп заявил, что именно он спас НАТО. Соответствующее сообщение появилось на его странице в социальной сети Truth Social без каких-либо дополнительных пояснений или контекста.