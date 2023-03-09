ГУР рассказал подробности авиапрорыва на "Азовсталь"



















Реализация воздушного моста между Украиной и полностью окруженным гарнизоном "Азовстали" позволила продолжить оборону азовской крепости на месяц, что в свою очередь позволило оттянуть силы противника от Запорожья и Киева, выиграло для Украины время для организации обороны. Такое мнение высказал глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, сообщают "Комментарии". Об этом он заявил в новом документальном фильме Артема Шевченко "Небо".

Героїчна оборона "Азовсталі"

В общей сложности, было совершено семь боевых вылетов в Мариуполь — в "аэродром подскока", в районе Днепра или Запорожья, а затем через оккупированную территорию, вдоль моря и непосредственно на "Азовсталь". По словам непосредственных участников полетов, они совершались на "преступно низкой высоте" — иногда пилоты цеплялись колесами за деревья. Поскольку противник не ожидал такой дерзости от украинских воинов, первый полет был удачным. На "Азовсталь" транспортным вертолетом были доставлены две тонны груза – боеприпасы, лекарства, спутниковая связь. Благодаря последнему о героической обороне "Азовстали" смог узнать весь мир, а сами защитники, говорит Буданов, почувствовали, что страна о них не забыла. Это дало им моральные силы сопротивляться. На обратном пути вертолетчики и бойцы ГУР вывозили раненых бойцов.

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"Другого варианта, как прорываться к своим через воздух, просто не существовало, — рассказывает в фильме Буданов. — Поскольку в то время вся южная часть была оккупирована противником. Но у нас достаточно неплохо построена система разведки, поэтому мы хорошо понимали, где у противника находятся его новые средства.

Не все вылеты были удачными – три вертолета были сбиты противником, который после первых полетов усилил свою ПВО вокруг Мариуполя.

Фильм уже доступен для просмотра по ссылке.

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