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ГУР получило доступ к серверам Минобороны РФ: что это значит

После взлома серверов Минобороны России ГУР сообщает о получении важных данных

сегодня, 09:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Киберспециалисты ГУР Минобороны Украины в результате DDoS-атаки получили доступ к серверам Министерства обороны РФ и получили много данных о военном руководстве оккупантов, приказах, отчетах, распоряжениях россиян. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.

ГУР получило доступ к серверам Минобороны РФ: что это значит

ГУР Минобороны. Фото из открытых источников

"Теперь украинская спецслужба обладает программным обеспечением для защиты информации и шифрования, которое использовало МО РФ, а также − массивом секретной служебной документации российского министерства войны", – говорится в сообщении.

Речь идет о приказах, отчетах, распоряжениях, докладах и других документах, которые циркулировали между более 2000 структурных единиц Минобороны России.

В ГУР говорят, что полученная информация позволяет установить полное строение системы российского Минобороны и его звеньев.

"Анализ полученных данных также помог идентифицировать генералитет, других высоких руководителей структурных подразделений МО РФ, а еще заместителей, помощников, специалистов − всех, кто использовал софт для электронного документооборота под названием "бюрократъ", − отметили в украинской разведке.

У Буданова подчеркивают, что в ее распоряжении оказалась служебная документация заместителя министра обороны РФ Иванова Тимура Вадимовича, который "сыграл важную роль в том, что кибератака стала успешной".

ГУР уверяет, что работа в киберпространстве России продолжается.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему в войне-2024 у Украины возникли серьезные проблемы: как исправить ситуацию.

Также издание "Комментарии" сообщало — Буданов отреагировал на информацию о том, что России "слили" план контрнаступления ВСУ.




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Источник: https://t.me/DIUkraine/3545
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