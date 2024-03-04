ГУР получило доступ к серверам Минобороны РФ: что это значит

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Кравцев Сергей
Киберспециалисты ГУР Минобороны Украины в результате DDoS-атаки получили доступ к серверам Министерства обороны РФ и получили много данных о военном руководстве оккупантов, приказах, отчетах, распоряжениях россиян. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.
ГУР Минобороны. Фото из открытых источников
Речь идет о приказах, отчетах, распоряжениях, докладах и других документах, которые циркулировали между более 2000 структурных единиц Минобороны России.
В ГУР говорят, что полученная информация позволяет установить полное строение системы российского Минобороны и его звеньев.
У Буданова подчеркивают, что в ее распоряжении оказалась служебная документация заместителя министра обороны РФ Иванова Тимура Вадимовича, который "сыграл важную роль в том, что кибератака стала успешной".
ГУР уверяет, что работа в киберпространстве России продолжается.
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Также издание "Комментарии" сообщало — Буданов отреагировал на информацию о том, что России "слили" план контрнаступления ВСУ.
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