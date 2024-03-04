ГУР получило доступ к серверам Минобороны РФ: что это значит

Киберспециалисты ГУР Минобороны Украины в результате DDoS-атаки получили доступ к серверам Министерства обороны РФ и получили много данных о военном руководстве оккупантов, приказах, отчетах, распоряжениях россиян. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.

ГУР Минобороны. Фото из открытых источников

"Теперь украинская спецслужба обладает программным обеспечением для защиты информации и шифрования, которое использовало МО РФ, а также − массивом секретной служебной документации российского министерства войны", – говорится в сообщении.

Речь идет о приказах, отчетах, распоряжениях, докладах и других документах, которые циркулировали между более 2000 структурных единиц Минобороны России.

В ГУР говорят, что полученная информация позволяет установить полное строение системы российского Минобороны и его звеньев.

"Анализ полученных данных также помог идентифицировать генералитет, других высоких руководителей структурных подразделений МО РФ, а еще заместителей, помощников, специалистов − всех, кто использовал софт для электронного документооборота под названием "бюрократъ", − отметили в украинской разведке.

У Буданова подчеркивают, что в ее распоряжении оказалась служебная документация заместителя министра обороны РФ Иванова Тимура Вадимовича, который "сыграл важную роль в том, что кибератака стала успешной".

ГУР уверяет, что работа в киберпространстве России продолжается.

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