Буданов отреагировал на информацию о том, что России "слили" план контрнаступления ВСУ

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов подтвердил, что Россия знала о плане украинского контрнаступления в 2023 году. Как передает портал "Комментарии", об этом главный разведчики страны рассказал в интервью "CBC News".

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Кирилл Буданов подтвердил недавние заявления президента Украины о том, что Кремль знал о плане украинского контрнаступления еще до его начала.

"Я не буду говорить больше, чем президент. У нас была, скажем так, информация, доказательства, что о планах стало известно Российской Федерации. Это серьезная проблема, и мы принимаем определенные меры", — сказал Буданов, комментируя вероятную утечку данных.

Отметим, в интервью "FoxNews" президент Владимир Зеленский завил, что несмотря на все сложности, которые возникли перед Украиной в 2024 году, Киев планирует не только обороняться, но и готовить новое контрнаступление. Говоря о целях на этот год, Владимир Зеленский отметил, что в противостоянии с такой страной, как Россия, даже оборона – это большая задача и вызов.

Комментируя заявление о том, что кто-то ждал более эффективного контрнаступления в 2023 году и хочет быстрее завершить войну, президент подчеркнул, что при контрнаступлении нужно думать и о жизни бойцов, потому что быстрое движение будет означать потерю людей, а если Украина потеряет солдат, она потеряет все.

Читайте также на портале "Комментарии" — есть ли вариант, что Украина согласится на "замораживание" войны: Кирилл Буданов дал прямой ответ.



