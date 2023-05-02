Российские военные ищут причины, чтобы бежать из Крыма - Гуменюк

Российские офицеры пытаются использовать ротацию, чтобы оставить незаконно аннексированный Крымский полуостров. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Espreso.tv.



Российские военные бегут из Крыма. Фото из открытых источников

Пресс-секретарь объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что недавние взрывы в Крыму, в том числе и в Севастополе, создали пробки на дорогах. Россияне пытаются покинуть полуостров. Гуменюк указывает, что большинство, бегущих из Крыма, приехал туда уже после российской аннексии.

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"После взрывов в Севастополе у россиян очень перегружены логистические пути, ведущие в Россию. Также из Крыма в Россию собираются бежать именно приехавшие туда с 2014 года", — говорит спикер ОК "Юг".

Кроме гражданских граждан РФ, из Крыма также пытаются скрыться российские военные. Они пишут разрешения на отпуск или перевод на другое место.

"Сейчас в Крыму происходит ротация некоторых военных подразделений. Многие офицеры пытаются использовать эту ротацию, чтобы изменить свое место прохождения службы навсегда. То есть пишутся рапорты от отпусков к переводу", — говорит Наталья Гуменюк.

Ранее портал "Комментарии" портал "Комментарии" сообщал, что американская разведка посчитала количество потерь личного состава армии РФ и наемников из группы "Вагнера" на востоке Украины за период российского наступления, которое длилось с декабря 2022 года.

Также "Комментарии" писали о главе МИД Дмитрии Кулебе, который объяснил, что повлияет на решение предоставить Украине в истребителе F-16. По мнению украинского политика, это два фактора.