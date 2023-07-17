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Гуменюк объяснила ситуацию со взрывами на Крымском мосту

За подрывом Крымского моста могут стоять россияне

сегодня, 09:23
Автор:
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Slava Kot
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Гуменюк объяснила ситуацию со взрывами на Крымском мосту

Пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк. Фото из открытых источников

Руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что подрыв Крымского моста может быть провокацией россиян. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Общественное".


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По словам Гуменюк, российские власти в аннексированном Крыму принимали беспрецедентные меры безопасности и охраны Крымского моста, поэтому российские силы полностью контролировали ситуацию вблизи сооружения. А теперь контролируют ранее запрограммированный сценарий, заключающийся в провокациях накануне продления черноморского зернового соглашения.

"Учитывая, что именно сегодня встал вопрос, что будет дальше с "зерновым соглашением", вполне вероятно предположить, что враг может прибегать к любым провокациям", — говорит Наталья Гуменюк.

Также Гуменюк отреагировала на решение оккупантов, которые рекомендовали россиянам в Крыму покинуть полуостров через временно оккупированные территории Украины.

"Чтобы насытить гражданским населением эти регионы в ожидании продвижения сил обороны для того, чтобы обвинять их в неправильных действиях в рамках войны", — заявила Гуменюк.

Напомним, что около четырех ночи руководитель оккупационной администрации в Крыму Сергей Аксонов сообщил о взрывах на Крымском мосту и остановке движения транспорта. По его словам произошло "чрезвычайное событие" вблизи 145-й опоры. Аксенов рекомендовал россиянам выбрать альтернативные пути выезда из Крыма, в частности через временно оккупированные территории Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло украинский порт в Одессе.

Также "Комментарии" писали, что в ГУР и ВСУ отреагировали на взрывы и разрушения Крымского моста.



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Источник: https://suspilne.media/530061-rf-obmezila-ruh-krimskim-mostom-cerez-nadzvicajnu-podiu-zmi-pisut-pro-vibuhi/
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