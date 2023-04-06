Гуменюк о взрывах в Мелитополе: подготовка к контрнаступлению ВСУ

Во временно оккупированном Мелитополе все чаще стали фиксировать взрывы. Представитель ОК Юг Наталья Гуменюк заявила, что это подготовка к контрнаступлению ВСУ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Корреспондент".

Представитель ОК Юг Наталья Гуменюк. Фото из открытых источников

5 апреля были зафиксированы взрывы на территории временно оккупированного Мелитополя. Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что они произошли у военного аэродрома, где находятся силы российской армии.

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"Враги в очередной раз понесли потери, точно их огневая мощь пострадала. У коллаборантов паника нарастает, потому что последние две недели — абсолютно адские для рашистов", — рассказал городской голова.

Ранее Федоров сообщал, что на прошлой неделе было три взрыва в городе. На все наблюдающиеся взрывы в Мелитополе отреагировала пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Подготовка к тому же контрнаступлению", — сказала Наталья Гуменюк и добавила, что "это подготовительные моменты, которые должны настроить оккупантов".

Россияне отрицают информацию украинских сил о взрывах на военном аэродроме в Мелитополе и утверждают, что у них якобы была удачная работа ПВО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Путин без каких-либо доказательств обвиняет Запад и другие страны в терактах, якобы осуществляемых на территории России. Президент РФ утверждает, что на постоянной основе проходят теракты против представителей власти и правоохранительных органов, журналистов, общественных деятелей, преподавателей школ и университетов в России

Также "Комментарии" писали о первой реакции России на визит президента Украины Владимира Зеленского в Польшу. Депутат Госдумы от оккупированного Крыма Михаил Шеремет называет это "плохим знаком".