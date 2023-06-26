Гуменюк о неожиданном враге россиян: происходит то, чего они боялись

Российские военные, которые начинают возвращаться на размытую часть левого берега Днепра, после подрыва дамбы Каховской ГЭС сталкиваются со значительными проблемами. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на прозвучавшие в эфире общенационального телемарафона слова руководительницы пресс-центра Сил обороны Юга Натальи Гуменюк.

Руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Натальи Гуменюк. Фото из открытых источников

Гуменюк рассказала, что российские оккупанты попадают в антисанитарные условия и имеют ограниченный доступ к питьевой воде после подрыва Каховской ГЭС. У русских наблюдается значительный рост острых кишечных инфекций.

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"Случается то, чего они боялись – биолаборатории у них внутри из-за отсутствия нормальной гигиены", – рассказывает Наталья Гуменюк.

Кроме проблем с антисанитарией вода после российского подрыва дамбы также сместила мины, которые ранее устанавливали россияне на этой территории. Таким образом, попытки вернуться российских военных на прежние позиции вдоль левого берега Днепра затруднены из-за смещения минных полей.

Напомним, что ночью 6 июня российские военные взорвали дамбу на Каховской ГЭС. Международное сообщество и Украина осуждают действия российской армии, приводящие к гуманитарной катастрофе и очередному экоциду.

Ранее портал "Комментарии" писал о Руководителе ГУР Кирилле Буданове, который рассказал о тайном приказе россиян, поступившем в российское подразделение за пол часа до подрыва Каховской ГЭС.

Также "Комментарии" писали, что шведская экоактивистка Грета Тунберг отреагировала на подрыв дамбы Каховской гидроэлектростанции и осудила преступные действия России.