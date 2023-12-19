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Гуменюк назвала область, которая стала приоритетной для россиян

Наталия Гуменюк объяснила, почему россияне сосредоточились на атаках по находящейся в тылу Одесской области.

сегодня, 16:05
Автор:
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Slava Kot
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Представитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что Одесщина является приоритетной целью для российских оккупантов. По ее словам, об этом свидетельствуют постоянные атаки врага по области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на брифинг в медиацентре Украина-Укринформ.

Гуменюк назвала область, которая стала приоритетной для россиян

Наталия Гуменюк назвала Одесскую область одним из приоритетов России. Фото из открытых источников

Наталья Гуменюк объясняет, что, несмотря на то, что Одесская область это не прифронтовый регион, а тыловой, однако ситуация в нем пока "не очень спокойная и легкая".

"Из-за специфики и наличия портовой инфраструктуры он под постоянным прицелом и вниманием врага. Те дроновые атаки, которые происходили на прошлой неделе, достаточно мощные — и по количеству, и достаточно разрушительные, — красноречиво подтверждают, что в приоритете врага Одесщина остается", — сообщила Наталия. Гуменюк.

Вместе с тем представитель пресс-центра ОК "Юг" отметила эффективность работы системы противовоздушной обороны, которая долгое время усиливалась разными средствами обороны.

"Эффективность этого усиления также достаточно четко просматривается по результатам ущерба", — сказала Гуменюк.

Из-за того, что Одесская область одна из приоритетных, Гуменюк призвала соблюдать правила безопасности и во время воздушных тревог уходить в укрытие.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что майор ВСУ рассказал о сложной ситуации. По его словам, оккупанты перешли к наступательным действиям на Бахмутском направлении.

Также "Комментарии" писали, что в украинской разведке назвали цель Владимира Путина в войне против Украины, которая должна быть исполнена до президентских выборов в России. Ранее пропагандисты ставили эту цель к выступлению президента РФ, затем к Новому году, а теперь к выборам в России.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7OyCuDrXo0w&ab_channel=MediaCenterUkraine-Ukrinform
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