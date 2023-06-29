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Гуменюк намекнула, что после повреждения моста в Чонгаре стоит ждать хороших новостей

Наталия Гуменюк рассказала, что после повреждения моста в Чонгаре у оккупантов уже начались проблемы с логистикой

сегодня, 09:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Повреждение Чонгарского моста на границе с оккупированным Крымом является предпосылкой хороших новостей с фронта. Россияне понимают, чем это грозит, поэтому все еще не теряют надежды восстановить мост, а, если не получится, то построить надежную понтонную переправу. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире общенационального телемарафона.

Гуменюк намекнула, что после повреждения моста в Чонгаре стоит ждать хороших новостей

Чонгарский мост. Фото: t-me-vanek_nikolaev

Наталия Гуменюк рассказала, что враг после удара по Чонгарскому мосту построили понтонную переправу, но она не является абсолютной альтернативой и полноценной заменой. Спикер назвала такой способ замены моста "экстремальным". 


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"Мы знаем опыт по Антоновскому мосту, вдоль Каховской ГЭС. В принципе тактика действий оккупантов нам понятна. Мы знаем, что они будут делать и как будут пытаться устроить альтернативу. В принципе и они осведомлены в том, что мы будем работать достаточно методично и по этой переправе", — сказала спикер.

По ее словам, с логистикой на юге у россиян уже серьезные проблемы. Альтернативный путь через Армянск гораздо ближе к позициям Сил обороны, враг осознает, что там огневой контроль также сильнейший.

"Это предпосылки создания тех хороших новостей, к которым мы приближаемся. Надо немного терпения для того, чтобы мы могли обнародовать результаты", — подытожила Наталия Гуменюк.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 22 июня прилетело по мосту в Чонгаре, который соединяет Херсонскую область и временно оккупированный Крым. Ранее в США напомнили министру обороны РФ Сергею Шойгу, который начал угрожать ударами по "центрам принятия решений" в Украине в случае нанесения ударов по оккупированному Крыму (с помощью HIMARS и Storm Shadow), что Украина имеет полное право освобождать свои территории так, как посчитает нужным. В свою очередь, британская разведка предоставила данные, что россияне активно начали создавать оборонительные рубежи возле Перекопа. О чём говорят последние сообщения касательно Крыма и подходов к нему? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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