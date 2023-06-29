Гуменюк намекнула, что после повреждения моста в Чонгаре стоит ждать хороших новостей

Повреждение Чонгарского моста на границе с оккупированным Крымом является предпосылкой хороших новостей с фронта. Россияне понимают, чем это грозит, поэтому все еще не теряют надежды восстановить мост, а, если не получится, то построить надежную понтонную переправу. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире общенационального телемарафона.

Чонгарский мост. Фото: t-me-vanek_nikolaev

Наталия Гуменюк рассказала, что враг после удара по Чонгарскому мосту построили понтонную переправу, но она не является абсолютной альтернативой и полноценной заменой. Спикер назвала такой способ замены моста "экстремальным".

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"Мы знаем опыт по Антоновскому мосту, вдоль Каховской ГЭС. В принципе тактика действий оккупантов нам понятна. Мы знаем, что они будут делать и как будут пытаться устроить альтернативу. В принципе и они осведомлены в том, что мы будем работать достаточно методично и по этой переправе", — сказала спикер.

По ее словам, с логистикой на юге у россиян уже серьезные проблемы. Альтернативный путь через Армянск гораздо ближе к позициям Сил обороны, враг осознает, что там огневой контроль также сильнейший.

"Это предпосылки создания тех хороших новостей, к которым мы приближаемся. Надо немного терпения для того, чтобы мы могли обнародовать результаты", — подытожила Наталия Гуменюк.

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