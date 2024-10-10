"Грузинская мечта" или российский сценарий: в МИДе отреагировали на политическую рекламу с войной в Украине

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что политическая реклама с последствиями войны в Украине "обнажила правду" и показали ужасы конфликта с РФ. В МИД Украины отреагировали на слова грузинского политика, назвали их "недружественными", а партию "Грузинская мечта" обинили в копировании российского сценария выборов.



Спикер МИД Украины Георгий Тихий. Фото из открытых источников

В Министерство иностранных дел Украины сообщили, что осуждают очередные попытки руководства Грузии втянуть Украину во внутриполитические процессы своей страны накануне парламентских выборов. В МИД Украины заявили, что удивлены "упорными усилиями" грузинских властей "стереть из памяти грузинского народа многочисленные преступления России".

"Считаем позорным использование партией "Грузинская мечта" изображений безжалостной войны России против Украины в своей политической рекламе. Наглая спекуляция на украинском горе обнажила правду о властной партии Грузии, которая заключается в полном пренебрежении украинским народом", — говорится в заявлении.

Также в МИДе указали, что Грузия копирует российские законы, чтобы уменьшить активность общественного общества в стране.

"С огорчением констатируем, что копируя подходы России к ограничению участия гражданского общества и правозащитных организаций в обеспечении демократического развития страны и поддержании конкурентной избирательной среды, грузинское правительство превратилось в ксерокс Кремля", — подчеркнули в МИД Украины.

Напомним, что провластная партия "Грузинская мечта" разместила баннеры с изображением войны в Украине и призывом голосовать за них, чтобы такая ситуация не произошла в Грузии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне обходят санкции и покупают элитные автомобили через Грузию.

Также "Комментарии" писали, что в Грузии назвали неожиданного виновника войны.