"Грузинская мечта" или российский сценарий: в МИДе отреагировали на политическую рекламу с войной в Украине

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Slava Kot
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что политическая реклама с последствиями войны в Украине "обнажила правду" и показали ужасы конфликта с РФ. В МИД Украины отреагировали на слова грузинского политика, назвали их "недружественными", а партию "Грузинская мечта" обинили в копировании российского сценария выборов.
Спикер МИД Украины Георгий Тихий. Фото из открытых источников
В Министерство иностранных дел Украины сообщили, что осуждают очередные попытки руководства Грузии втянуть Украину во внутриполитические процессы своей страны накануне парламентских выборов. В МИД Украины заявили, что удивлены "упорными усилиями" грузинских властей "стереть из памяти грузинского народа многочисленные преступления России".
Также в МИДе указали, что Грузия копирует российские законы, чтобы уменьшить активность общественного общества в стране.
Напомним, что провластная партия "Грузинская мечта" разместила баннеры с изображением войны в Украине и призывом голосовать за них, чтобы такая ситуация не произошла в Грузии.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне обходят санкции и покупают элитные автомобили через Грузию.
Также "Комментарии" писали, что в Грузии назвали неожиданного виновника войны.
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