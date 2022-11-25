Группа Моцарта против ЧВК Вагнера. Что делают американские военные в Украине

До начала нападения России в Украине находились сотни американских инструкторов, которые передавали свои знания о военном деле. После полномасштабного вторжения Джо Байден вывел всех военных инструкторов и заявил, что "мы не будем вести третью мировую войну в Украине". Несмотря на заявления американского президента, своим опытом решили поделиться бывшие военные США и создали группу Моцарта в противовес группе Вагнера. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на NYT.

Военные тренировки. Фото: из открытых источников

Американцы, которые сегодня приехали обучать военных Украины, являются волонтерами или получают деньги от разных меценатов. Преимущественно это бывшие военные США, имеющие военный опыт войны в нескольких горячих точках мира, в частности в Афганистане, Ближнем Востоке и Африке. Все это они делают без поддержки правительства США.

"У нас нет связи с американскими военными, и точка", – сказал Перри Блэкберн, подполковник армейского спецназа в отставке.

60-летний Блэкберн утверждает, что за свой возраст увидел много смертей, поэтому хочет остановить кровопролитие, а для этого необходимо предоставить украинцам средства защиты.

"Мы осуществляем внешнюю политику США так, как не могут военные", — сказал Эндрю Милберн, полковник специальных операций США, возглавляющий группу Моцарта.

Что такое группа Моцарта? Это американские военные с большим и реальным опытом боевых действий, обучающих украинских военных. Название получили в противоположность российской группе Вагнера. Милберн говорит, что его команда создала тренировочные лагеря вблизи боевых действий и уже подготовила более 2,5 тысячи украинских бойцов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что руководитель группы Моцарта назвал, как может быстро закончиться война. Несмотря на это, Милберн уверен, что война между Украиной и Россией будет продолжаться до истощения одной из стран.

Также "Комментарии" писали о подарке, который отправил руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в Европарламент. Это произошло после признания России страной, которая спонсирует терроризм.

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