Грозит ли нам "широкое" наступление россиян на Запорожье: что ждать в районе Авдеевки

В Украине продолжается полномасштабная война. И после того, как оккупантам удалось захватить Авдеевку Донецкой области появились сообщения, что россияне пытаются развить успех и продвинуться еще дальше. В частности, начали появляться сообщения, что оккупанты пытаются вернуться деоккупированные ВСУ территории в Запорожской области. Грозит ли нам "широкое" наступление россиян на Запорожском направлении? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Россияне пока будут дожимать

Экс-командир взвода батальона "Айдар", ветеран Евгений Дикий в эфире общенационального телемарафона рассказал, что сообщения о наступлении врага на Запорожском направлении – это не только о том, что россияне попробовали, но еще и о том, что у них из этого получилось. Получилось пока что для них "плачевно".

По словам Дикого, россияне сейчас пытаются вернуть себе укрепления "линии Суровикина", которые год назад захватили украинской Силы обороны, чтобы подготовиться к возможному штурму ВСУ.

"В прошлом году нас там встретила так называемая "линия Суровикина", которая же на самом деле не линия, а это конструкция из трех линий обороны, очень тесно связанных между собой. И когда у тебя в руках они все три — то это действительно очень функциональная вещь, ее очень непросто штурмовать. А по итогам нашего прошлогоднего наступления у россиян сейчас полторы линии из базовых трех, то есть ровно половина", — отметил эксперт.

Он сомневается, что на Запорожском направлении может начаться "широкое" наступление врага. Россияне сейчас будут снимать войска из Авдеевки, потому что там вопрос закрылся. И вопрос, куда эти войска сейчас поедут. На Запорожское направление или на Херсонщину забирать плацдарм левого берега, или поедут под Купянск.

"По тому, что мы наблюдали до этого, то я бы выстроил приоритетность так: они после Авдеевки очень плотно возьмутся за Купянск, задача номер два — сбросить наш плацдарм с левого берега, и только задача №3 — потому что она гораздо сложнее, это попытаться вернуть себе укрепление "линии Суровикина". Но у них могут сработать совсем другие соображения, и они могут поменять местами эти задачи", — прокомментировал Дикий.

Через некоторое время атаки россиян пойдут на спад

Военный эксперт Александр Мусиенко в интервью "РБК-Украина" рассказал, что после выхода украинских военных из Авдеевки россияне могут продолжать свое наступление, в частности, в ближайший месяц. Однако впоследствии российское наступление пойдет на спад.

"Возможно, будем постепенно отходить, чтобы не подвергать себя опасности, если враг продолжит давить. Отходить еще дальше, учитывая, что там равнины и территория простреливается. Ближайшие высоты находятся где-то за 10-15 км, вероятно, из них наша артиллерия будет мешать вражеским попыткам продвинуться", — отметил он.

По мнению эксперта, россияне приостановят наступление, но на небольшое время. У них значительные потери, войска истощены постоянными штурмами Авдеевки, поэтому совсем небольшая вероятность, что им удастся совершить стремительный прорыв. Кроме того, видна активизация под Купянском и Часовым Яром, там тоже нужны силы, которые не будут перебрасывать сейчас на Авдеевку.

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