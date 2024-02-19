Грозит ли нам "широкое" наступление россиян на Запорожье: что ждать в районе Авдеевки

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Кравцев Сергей
В Украине продолжается полномасштабная война. И после того, как оккупантам удалось захватить Авдеевку Донецкой области появились сообщения, что россияне пытаются развить успех и продвинуться еще дальше. В частности, начали появляться сообщения, что оккупанты пытаются вернуться деоккупированные ВСУ территории в Запорожской области. Грозит ли нам "широкое" наступление россиян на Запорожском направлении? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Экс-командир взвода батальона "Айдар", ветеран Евгений Дикий в эфире общенационального телемарафона рассказал, что сообщения о наступлении врага на Запорожском направлении – это не только о том, что россияне попробовали, но еще и о том, что у них из этого получилось. Получилось пока что для них "плачевно".
По словам Дикого, россияне сейчас пытаются вернуть себе укрепления "линии Суровикина", которые год назад захватили украинской Силы обороны, чтобы подготовиться к возможному штурму ВСУ.
Он сомневается, что на Запорожском направлении может начаться "широкое" наступление врага. Россияне сейчас будут снимать войска из Авдеевки, потому что там вопрос закрылся. И вопрос, куда эти войска сейчас поедут. На Запорожское направление или на Херсонщину забирать плацдарм левого берега, или поедут под Купянск.
Военный эксперт Александр Мусиенко в интервью "РБК-Украина" рассказал, что после выхода украинских военных из Авдеевки россияне могут продолжать свое наступление, в частности, в ближайший месяц. Однако впоследствии российское наступление пойдет на спад.
По мнению эксперта, россияне приостановят наступление, но на небольшое время. У них значительные потери, войска истощены постоянными штурмами Авдеевки, поэтому совсем небольшая вероятность, что им удастся совершить стремительный прорыв. Кроме того, видна активизация под Купянском и Часовым Яром, там тоже нужны силы, которые не будут перебрасывать сейчас на Авдеевку.
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