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Грозев рассказал, причастна ли Украина к гибели Пригожина

Авторитетный журналист Bellingcat объясняет, может ли Украина стоять за смертью лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

сегодня, 10:40
Автор:
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Slava Kot
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Журналист Христо Грозев с проекта онлайн-расследований Bellingcat опроверг предположение, что за крушением самолета на котором находился лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин может стоять Украина. Об этом сообщает портал "Комментарий" со ссылкой на YouTube-канал "Популярная политика", которому Грозев дал интервью о смерти Пригожина.

Грозев рассказал, причастна ли Украина к гибели Пригожина

Журналист Христо Грозев. Фото из открытых источников

После информации о возможной смерти Пригожина, прокремлевские аналитики и журналисты начали сообщать, что за этим случаем могла стоять Украина. Так, российский "эксперт" Сергей Марков указывает, что никто не верит, что смерть Пригожина это несчастный случай и утверждает, что это "террористический акт Украины накануне Дня Независимости Украины".


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На такие комментарии отреагировал Христо Грозев, опровергший заявления прокремлевского аналитика.

"Если бы Украина имела возможности сделать что-то подобное, она бы сделала это в то время, когда Пригожин был одним из ее главных врагов, когда он стоял во главе одного из самых эффективных родов войск России", — сказал Грозев.

По словам Грозева, Пригожин также мог инсценировать свою смерть. Подобные инциденты уже были, когда в 2019 году сообщалось, что Пригожин погиб в авиакатастрофе в Конго. Однако через несколько дней эта информация была опровергнута. Однако Христо Грозев считает, что вероятнее всего смерть Пригожина организовал лично президент России Владимир Путин из-за его унижения в июне, когда произошел бунт вагнеровцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший глава ЦРУ рассказал, какое ожидает будущее ЧВК "Вагнер" после смерти Пригожина.

Также "Комментарии" писали о спикере Кремля Дмитрии Пескове, который исчез на три недели после скандальных слов о демократии в России.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xHmwINqrxVM&ab_channel=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Ігор

сегодня, 10:08

Ворон ворону око не дзьобне. Корумповані найбільше постраждали. Не даремно Путін перестав йому довіряти.


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