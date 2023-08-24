Грозев рассказал, причастна ли Украина к гибели Пригожина

Журналист Христо Грозев с проекта онлайн-расследований Bellingcat опроверг предположение, что за крушением самолета на котором находился лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин может стоять Украина. Об этом сообщает портал "Комментарий" со ссылкой на YouTube-канал "Популярная политика", которому Грозев дал интервью о смерти Пригожина.



Журналист Христо Грозев. Фото из открытых источников

После информации о возможной смерти Пригожина, прокремлевские аналитики и журналисты начали сообщать, что за этим случаем могла стоять Украина. Так, российский "эксперт" Сергей Марков указывает, что никто не верит, что смерть Пригожина это несчастный случай и утверждает, что это "террористический акт Украины накануне Дня Независимости Украины".

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На такие комментарии отреагировал Христо Грозев, опровергший заявления прокремлевского аналитика.

"Если бы Украина имела возможности сделать что-то подобное, она бы сделала это в то время, когда Пригожин был одним из ее главных врагов, когда он стоял во главе одного из самых эффективных родов войск России", — сказал Грозев.

По словам Грозева, Пригожин также мог инсценировать свою смерть. Подобные инциденты уже были, когда в 2019 году сообщалось, что Пригожин погиб в авиакатастрофе в Конго. Однако через несколько дней эта информация была опровергнута. Однако Христо Грозев считает, что вероятнее всего смерть Пригожина организовал лично президент России Владимир Путин из-за его унижения в июне, когда произошел бунт вагнеровцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший глава ЦРУ рассказал, какое ожидает будущее ЧВК "Вагнер" после смерти Пригожина.

Также "Комментарии" писали о спикере Кремля Дмитрии Пескове, который исчез на три недели после скандальных слов о демократии в России.