На временно захваченных территориях Украины из-за дефицита врачей местные оккупационные администрации обязали амбулатории в первую очередь обслуживать солдат РФ.

РФ привлекает к военным действиям гражданских медиков. Фото из открытых источников

Таким образом, сообщает Центр национального сопротивления, враг хочет разгрузить военные госпитали. При этом противник снова планирует спрятаться за спинами гражданских лиц и использовать мирные объекты в военных целях, которые являются преступлением.

Как отмечает Центр сопротивления, ожидается, что в амбулаториях оккупантам будут оказывать не только первоочередную помощь, но и проводить плановые смотры.

По данным Сопротивления, вскоре соответствующее решение оккупационных администраций будет утверждено на уровне российского министерства обороны.

В Центре национального сопротивления призвали местных жителей сообщать позиции врага, чтобы медицинская помощь им уже не понадобилась.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия продолжает строить репрессивный аппарат на временно оккупированных территориях. Как сообщает Центр национального сопротивления, в так называемые суды на временно оккупированных территориях враг назначил 20 дополнительных "судей", из которых 9 — из России. Все они прошли так называемую переаттестацию и согласованы Кремлем. Отмечается, что двое из назначенных оккупантами судей – коллаборанты, ранее работавшие в украинской судебной системе. По данным Центра сопротивления, среди назначенных в оккупации так называемых судей, в частности, есть выходцы из Калмыкии и Чечни.

Портал "Комментарии" также писал, что министерство образования РФ планирует внедрение новой системы пропаганды в российских школах и на временно оккупированных территориях.