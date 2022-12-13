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Граната в стиральной машине и другие "сюрпризы" россиян

Российские войска после бегства из Херсона оставили взрывчатку во многих местах. Таким образом, от последствий российской оккупации до сих пор умирают люди в Украине.

сегодня, 15:30
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Автор:

Slava Kot

Бежавшие из Херсона россияне покинули ловушки в городе, например гранату в стиральной машине и дорожный знак, направлявший людей на минное поле. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Associated Press.

Граната в стиральной машине и другие "сюрпризы" россиян

Россия оставляет после себя тонны взрывчатки. Фото: из открытых источников

Украина освободила город Херсон, находившийся под российской оккупацией более восьми месяцев. Это был сильный имиджевый удар по авторитету Путина. Однако следы оккупации до сих пор заметны в освобожденном городе.

После освобождения Херсона Украина начала восстанавливать уничтоженную инфраструктуру и помогать местным жителям. А Россия до сих пор наносит удары по украинскому городу. Кроме этого, жителям Херсонщины нужно до сих пор сталкиваться с памятниками российской оккупации, то есть ловушками.

По данным Associated Press россияне оставили уличный знак с надписью "Осторожно мины!" на главной дороге и таким образом направляют его на боковую дорогу, которая на самом деле была заминирована. В этом месте погибли несколько украинских военных.

"Чтобы дать вам представление, за месяц нашей работы мы нашли и изъяли несколько тонн мин", — говорит украинский работник.

Военные говорят, что россияне заложили мины в дорожных ямах либо прикапывают их в землю.

"Поля настолько сильно заминированы, что около 30% пахотных земель в регионе вряд ли будут засеяны весной", – сообщают для Associated Press.

Кроме улицы, россияне устанавливали взрывчатку и в домах. В одном из жилых домов Херсона российские военные положили гранату в стиральную машину так, чтобы при открытии контейнера для порошка произошел взрыв.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в украинском посольстве в Мадриде произошел взрыв.

Также "Комментарии" писали об американце, который восемь месяцев жил под оккупацией в Херсоне.



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Источник: https://apnews.com/article/russia-ukraine-57a4a8b3b45f3d94ddc266e57c9db246
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