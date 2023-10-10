Готовы ли украинские мобильные операторы к блекаутам: обнародовали результаты проверки

Представители Национальной комиссии, осуществляющие государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, провели десять внеплановых проверок операторов мобильной связи в нашей стране. Они нашли нарушения в работе компаний Киевстар, Vodafone Украина, lifecell.

В Украине проверили мобильных операторов (фото из открытых источников)

Как показали результаты проверки, компании – операторы мобильной связи к возможным блекаутам на территории страны не готовы. Эта информация обнародована на официальном сайте Национальной комиссии.

Здесь отмечают, что операторы мобильной связи не могут обеспечивать свою автономность и непрерывность в предоставлении услуг абонентам в течение 3 суток. Чтобы устранить недостатки, им дали 20 дней. За это время представители компаний должны обеспечить достаточным количеством электрогенераторов, приобрести горюче-смазочные материалы и автономные источники питания. Еще упоминавшиеся компании должны быть готовы оперативно отреагировать на потери резервов и производить замену вышедших из строя генераторов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в отключение электроэнергии зимой может и не быть. Есть много разговоров о том, что отключения электроэнергии этой зимой не избежать. На самом деле, все это лишь предположение и озвучивание рисков, к которым все в Украине должны быть готовы, если страна-террорист снова прибегнет к ударам по энергетическим объектам. Такое заявление сделал глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам, магистральная сеть "Укрэнерго" уже готова передавать зимние объемы электроэнергии. В настоящее время компания работает над увеличением резервных возможностей сети, достройкой инженерной защиты и отработкой разных сценариев реагирования на вероятные обстрелы энергетической инфраструктуры Россией.