Готовы ли украинцы на территориальные уступки РФ: опрос

В начале декабря 2023 года три четверти украинцев (74%) убеждены, что ни при каких обстоятельствах Украина не должна отказываться от своих территорий, даже, если из-за этого война будет продолжаться и будут угрозы сохранению независимости. Доля согласных на поступки выросла до 19%. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют свежие данные опроса КМИС.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Социологи обратили внимание, что после мая 2023 года наблюдается постепенное увеличение доли тех, кто готов к территориальным уступкам: с 10% в мае до 14% в октябре и до 19% в декабре.

Вместе с этим появились тенденция к снижению доли тех, кто выступает против территориальных уступок (с 84% в мае до 80% в октябре и до 74% в декабре), хотя по состоянию на сегодняшний день все равно выразительное большинство украинцев считают, что Украина не должна отказываться от своих территорий.

Во всех областях Украины выразительное большинство респондентов (от соответственно 68% и 69% на Юге и Востоке до 76 и 79% на Западе и в Центре) выступают против территориальных уступок России.

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, в Украине после широкомасштабного вторжения наблюдался всплеск оптимизма, сопровождавшийся, в частности, категоричностью в вопросах территориальных уступок.

"Было естественно ожидать, что чем дольше будет продолжаться война, тем мы будем свидетелями "возвращения" показателей к несколько более низким уровням. Определенный период оптимизм поддерживался яркими победами на Севере Украины, Харьковщине и Херсонщине, однако на фоне сложного 2023 года мы видим нисходящие тенденции", — высказался Грушецкий.

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