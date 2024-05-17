Готовы ли россияне закончить войну против Украины: результаты опроса

Большинство россиян продолжает упорно поддерживать войну, которую Россия ведет против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса Левада-Центра.

Россияне поддерживают войну. Фото из открытых источников

Социологи в апреле провели всероссийский опрос, повторив эксперимент полугодичной давности. С помощью генератора случайных чисел респонденты были поделены на две равные группы, каждой из которых задавался вопрос в одной из двух формулировок.

Эксперимент показал, что большинство опрошенных (71%) поддержали бы решение Владимира Путина, если бы "на этой неделе" он решил прекратить войну (в октябре 2023 – 70%). Однако, если бы Путин решил прекратить конфликт при условии возвращения оккупированных территорий, то в этом случае его решение поддержали бы менее трети россиян (30%, в октябре 2023 – 34%).

За полтора года практически не изменились представления россиян о том, насколько распространены их собственные взгляды на "спецоперацию" среди населения в целом. Так, более половины опрошенных (57%, в августе 2022 — 54%) считают, что большинство придерживается тех же взглядов на войну, что и они. Четверть респондентов считают, что их взгляды разделяют половина россиян, и только 5% уверены, что большинство других жителей РФ придерживаются противоположных взглядов.

"Обращает на себя внимание следующее несоответствие во взглядах — хотя идею продолжения военных действия поддерживает меньшая часть россиян, три четверти из них считают, что большинство населения придерживается того же мнения (что не соответствует результатам опроса). Среди респондентов, не поддерживающих действия ВС РФ, до трети (35%) также считают, что большинство населения страны думает так же (что не соответствует полученным результатам)", — говорится в исследовании.

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