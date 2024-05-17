Готовы ли россияне закончить войну против Украины: результаты опроса

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Кравцев Сергей
Большинство россиян продолжает упорно поддерживать войну, которую Россия ведет против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса Левада-Центра.
Россияне поддерживают войну. Фото из открытых источников
Социологи в апреле провели всероссийский опрос, повторив эксперимент полугодичной давности. С помощью генератора случайных чисел респонденты были поделены на две равные группы, каждой из которых задавался вопрос в одной из двух формулировок.
Эксперимент показал, что большинство опрошенных (71%) поддержали бы решение Владимира Путина, если бы "на этой неделе" он решил прекратить войну (в октябре 2023 – 70%). Однако, если бы Путин решил прекратить конфликт при условии возвращения оккупированных территорий, то в этом случае его решение поддержали бы менее трети россиян (30%, в октябре 2023 – 34%).
За полтора года практически не изменились представления россиян о том, насколько распространены их собственные взгляды на "спецоперацию" среди населения в целом. Так, более половины опрошенных (57%, в августе 2022 — 54%) считают, что большинство придерживается тех же взглядов на войну, что и они. Четверть респондентов считают, что их взгляды разделяют половина россиян, и только 5% уверены, что большинство других жителей РФ придерживаются противоположных взглядов.
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