Готовится полное или частичное обесточивание ряда областей: появилась реакция Укрэнерго

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Ряд украинских Telegram-каналов опубликовал сообщения, якобы ссылаясь на "Укрэнерго" о том, что некоторые области Украины ожидают "полного или частичного обесточивания". Позже в компании объяснили, что такие заявления не делали. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на НАК "Укрэнерго".
В "Укрэнерго" опровергли фейк о полном или частичном обесточении страны. Фото: Getty Images
В своем заявлении "Укрэнерго" назвала информацию о возможном частичном или же полном отключении ряда областей от электроэнергии фейками. В "Укрэнерго" добавили, что подобные заявления в компании не делали и те, кто распространяет данную информацию просто занимается тем, что распространяет фейки, в которые верить нельзя.
Специалисты "Укрэнерго" допустили, что те, кто публикуют такую непроверенную информацию преследует коварные планы, например, чтобы создать панику среди населения.
В "Укрэнерго" дали совет украинцам – проверять информацию из Telegram-каналов и других соцсетей на официальных коммуникационных страницах "Укрэнерго".
Читайте также на портале "Комментарии" — война в Украине затягивается: чего ожидать в скором будущем – стихнут ли боевые действия с приближением зимы. Эксперты разобрали ситуацию в эксклюзивном интервью.
Ранее "Комментарии" писали – неожиданный поворот: одна из стран ЕС объявила о начале экономического сотрудничества с подсанкционным Ираном, который помогает России в войне.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости