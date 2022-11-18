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Готовится полное или частичное обесточивание ряда областей: появилась реакция Укрэнерго

В Укрэнерго назвали неправдивой информацию по поводу полного или частичного обесточивания страны

сегодня, 08:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Ряд украинских Telegram-каналов опубликовал сообщения, якобы ссылаясь на "Укрэнерго" о том, что некоторые области Украины ожидают "полного или частичного обесточивания". Позже в компании объяснили, что такие заявления не делали. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на НАК "Укрэнерго".

Готовится полное или частичное обесточивание ряда областей: появилась реакция Укрэнерго

В "Укрэнерго" опровергли фейк о полном или частичном обесточении страны. Фото: Getty Images

В своем заявлении "Укрэнерго" назвала информацию о возможном частичном или же полном отключении ряда областей от электроэнергии фейками. В "Укрэнерго" добавили, что подобные заявления в компании не делали и те, кто распространяет данную информацию просто занимается тем, что распространяет фейки, в которые верить нельзя.

Специалисты "Укрэнерго" допустили, что те, кто публикуют такую непроверенную информацию преследует коварные планы, например, чтобы создать панику среди населения.

"Это один из возможных "вбросов" для того, чтобы посеять панику среди украинского населения, используя при этом логотип "Укрэнерго" для вашего доверия", — заявили энергетики.

В "Укрэнерго" дали совет украинцам – проверять информацию из Telegram-каналов и других соцсетей на официальных коммуникационных страницах "Укрэнерго".                                                             

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Источник: https://t.me/Ukrenergo/1692
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