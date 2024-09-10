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Готовится к новому удару: Россия зарядила Ту-95 ракетами после паузы в обстрелах Украины

Иран мог передать России до 200 баллистических ракет

сегодня, 21:20
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Лиля Воробьева

  Россия 10 сентября подготовила самолеты стратегической авиации Ту-95МС для очередных обстрелов Украины, сообщает OSINT-сообщество Tracking . Это произошло после короткой паузы в активности, зафиксированной аналитиками 5 сентября.

Готовится к новому удару: Россия зарядила Ту-95 ракетами после паузы в обстрелах Украины

Ракетная атака РФ по Украине (фото из открытых источников)

Изменения затронули аэродромы "Оленья" и "Энгельс-2", где российские военные изменили схему снаряжения самолетов. В частности, часть Ту-95МС была передислоцирована из "Оленья" на "Энгельс-2", а вместе с тем уже снаряженные самолеты переместились на "Оленья".

На вечер 10 сентября аналитики зафиксировали две единицы снаряженных Ту-95МС. В последнюю неделю были отмечены тренировочные полеты российской авиации, что свидетельствует о возможной подготовке к новым атакам.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Блинкен сказал, когда иранские ракеты улетят на Украину . The Washington Post сообщило, что Иран отправил в Россию баллистические ракеты малой дальности, об этом, в частности, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. При этом он пригрозил Ирану санкциями за такой шаг, который еще глубже втягивает Тегеран в российско-украинский конфликт. Блинкен сказал, что новые санкции будут объявлены позже во вторник, включая меры против Iran Air.

При этом он добавил, что Россия сейчас получила поставки этих ракет. Он добавил, что Россия, вероятно, использует поставки в течение нескольких недель. Издание подчеркивает, что иранское оружие укрепляет арсенал оружия Москвы в ключевой момент его тяжелой войны с Украиной, когда Киев наступает на Россию, но сталкивается с неудачами на востоке. В связи с тем, что украинцы требуют расширения помощи США в области вооружения, Блинкен сказал, что посетит Киев в среду для консультаций с его руководством.



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Источник: https://t.me/the_first_online/14893
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