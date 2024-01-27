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Готовит ли РФ наступление на Харьков: что сказали в ВСУ

В Вооруженных силах рассказали, готовят ли россияне наступление на Харьков

сегодня, 17:16
Автор:
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Марьян Ощановский
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Пока нет никаких признаков, которые могли бы указывать на то, что российские захватчики готовят наступление на Харьков. Об этом сообщил пресс-офицер командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, передает портал "Комментарии".

Готовит ли РФ наступление на Харьков: что сказали в ВСУ

Угроза для Харькова пока отсутствует. Фото из открытых источников

Владимир Фитьо сообщил, что Украина в режиме онлайн отслеживает численность находящихся на северной границе войск врага.

"Создать скрытые перемещения сил и средств двум сторонам практически невозможно. Поэтому для харьковчан угрозы с севера нет", — рассказал пресс-офицер.

Владимир Фитьо также сообщил, что Вооруженные силы продолжают возводить инженерные укрепления на северной границе, чтобы снизить угрозу российского наступления.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин призвал народных депутатов прекратить "цирк" вокруг принятия нового закона о мобилизации и наконец проголосовать за него. Армия нуждается в пополнении личного состава, а потому мобилизацию населения придется проводить в любом случае. Война должна стать общим делом всего украинского народа, а не обязанностью пассионарного меньшинства и просто фоновым событием для других граждан.

"Комментарии" также писали, что Владимир Путин по неофициальным каналам сигнализирует США, что открыт для обсуждения будущих мер безопасности для Украины. Российский диктатор, вероятно, готов рассмотреть отказ от требования нейтрального статуса Украины и невступления в НАТО, однако и дальше будет настаивать на признании контроля над оккупированными украинскими территориями.



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