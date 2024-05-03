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Готовит ли РФ наступление на Харьков: анализ ситуации

Для наступления на город России необходимо собрать группировку численностью не менее 100 тысяч

3 мая 2024, 23:18
Автор:
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Марьян Ощановский
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По словам главы ОВА Олега Синегубова, сейчас у России недостаточно сил для открытия новой линии фронта в Харьковской области.

Готовит ли РФ наступление на Харьков: анализ ситуации

Россия усилила обстрелы Харькова. Фото из открытых источников

"Продолжаются активные боевые действия. Периодически враг меняет тактику, но в целом о возможности открытия новой линии фронта говорить пока рано. Для открытия новой линии фронта российская армия должна сосредоточить группировки не менее 100 тысяч военнослужащих. Пока такого скопления в РФ нет", — сказал Олег Синегубов.

Как известно, ранее о планах РФ по наступлению на Харьков и Сумы заявил командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк. Аналогичное заявление также сделал представитель ГУР Вадим Скибицкий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на востоке Украины российские захватчики медленно, но уверенно продвигаются на протяжении последних недель. Издание Reuters в своем репортаже рассказывает, что ВСУ хотели бы сделать больше для того, чтобы остановить окупантов, однако не имеют достаточно снарядов для отражения российских атак. Украинские подразделения ожидают поставок боеприпасов после того, как на прошлой неделе был одобрен новый пакет помощи от США на $61 млрд.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что американская помощь на сумму $61 млрд стала спасительным кругом для Украины, однако этого недостаточно, чтобы Россия отказалась от продолжения войны. Для прекращения войны на выгодных условиях Украина должна сделать гораздо больше, чем получать очередные пакеты военной помощи. Если Украина хочет предотвратить победу России в долгосрочной перспективе, ей понадобится комплексная стратегия. Это означает обучение, оснащение и мобилизацию новых сил.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=R5vvrb1YsqU
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Обсуждения

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Буба

3 мая 2024, 23:31

Поки що немає. Ой, вже є. Ой, Харків здали. Та він все одно був вщент розбити, сенсу там залишатись?


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