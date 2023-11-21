Готовы ли украинские силы к боевым действиям зимой: глава Пентагона объяснил ситуацию

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Slava Kot
Министр обороны США Ллойд Остин совершил визит в Киев, и рассказал готовы ли украинские силы продолжать активные боевые действия против российских оккупантов в зимний период. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Интерфакс-Украина.
Глава Пентагона Ллойд Остин. Фото из открытых источников
Глава Пентагона Ллойд Остин во время брифинга в Киеве указал, что украинцы хорошо себя проявили и готовы к военным действиям в морозную погоду.
Министр обороны США рассказал, что озвученный ранее новый пакет военной помощи от Соединенных Штатов содержит зимнее снаряжение, необходимое для ВСУ в этот период войны.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генерал-полковник Александр Сырский рассказал о ситуации на востоке Украины и направлениях, где Россия продолжает активное наступление. По словам украинского генерала, россияне на Лиманском направлении стягивают резервы и перегруппировываются, тогда как на Бахмутском продолжаются тяжелые бои.
Также "Комментарии" писали о бывшем директоре ЦРУ Дэвиде Петреусе, который объяснил от чего будет зависеть окончание войны в Украине. По словам американского генерала, Украина сможет победить Россию в случае, когда партнеры предоставят все необходимое оружие из списка главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
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