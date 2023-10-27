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Готова ли Украина к длительной войне с РФ: в СНБО дали ответ

Алексей Данилов подчеркнул, задача Украины не изменилась - нужна только победа

сегодня, 11:02
Автор:
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Кравцев Сергей
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В последнее время участились разговоры о том, что война в Украине серьезно затягивается, но это не может повлиять на главную цель и задачу украинцев – выход на границы по состоянию на 1991 год и полная победа над страной-агрессором. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью изданию "Фокус" сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Готова ли Украина к длительной войне с РФ: в СНБО дали ответ

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

"Наша задача одна – это победа. И мы понимаем, что это выход на границы 1991 года. Потому что есть Конституция. Она четко регламентирует, что такое Украина. Если депутаты будут менять Конституцию, тогда мы можем говорить о другом", — заявил Данилов.


Также секретарь СНБО намекнул, что тем русскоязычным деятелям, которые распространяют месседжи о том, что Украине не обязательно нужно выходить на границы 1991 года важно понимать, что рано или поздно, но им придется отвечать за сказанное.

"Все, что записано в Конституции, должно вернуться к нам — это первое. Второе — мы должны совместно с партнерами сделать так, чтобы желание РФ еще раз нападать на нас или соседей, как они это делали всегда, исчезло", — подчеркнул секретарь СНБО.

При этом Данилова попросили оценить, хватит ли у Украины оружия и человеческих ресурсов, чтобы вести длительную войну против агрессора. На это чиновник ответил, что главное, что у украинцев "есть дух и желание, в конце концов, сделать независимое государство".

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Источник: https://focus.ua/uk/eksklyuzivy/601798-smert-putina-nichogo-zminit-oleksiy-danilov-pro-mozhliviy-krah-rf-v-interv-yu-fokusu
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