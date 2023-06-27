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Готова ли Россия применить ядерное оружие или взорвать ЗАЭС: ответ США

На сегодняшний день США не видят готовности России применить ядерное оружие или взорвать ЗАЭС

сегодня, 09:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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Вашингтон очень внимательно мониторит ситуацию на захваченной российскими войсками Запорожской АЭС и следит за российским ядерным оружием. Пока никаких признаков, что Москва стала ближе к нанесению ядерного удара нет. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби во время брифинга.

Готова ли Россия применить ядерное оружие или взорвать ЗАЭС: ответ США

Джон Кирби. Фото: из открытых источников

Джон Кирби отметил, США сегодня имеют возможности отслеживать радиоактивную активность рядом с Запорожской АЭС. Поэтому на сегодняшний день можно точно сказать, что пока что не происходит ничего такого, что могло бы свидетельствовать о том, что взрыв неизбежен. Но это не значит, что такая угроза не может возникнуть в будущем. Поэтому США внимательно следят за событиями в Украине.


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Представителю Белого дома также задали вопрос о том, может ли Россия применить ядерное оружие против Украины. На это Кирби ответил, что Россия имеет ядерное оружие, но сейчас за шумной риторикой нет никаких конкретных действий, которые бы свидетельствовали о том, что Москва готова применить самое мощное оружие в войне против Украины. Именно поэтому США не готовы идти на то, чтобы изменить собственную стратегическую позицию сдерживания. Оснований пока что нет.

Читайте также на портале "Комментарии" — в украинской разведке внимательно изучают все возможные варианты сценариев, которые могут возникнуть на Запорожской АЭС, если Россия решится на очередной террористический акт. Террор нужен Москве, чтобы, с одной стороны усилить давление на Украину, а, с другой стороны, повысить эскалацию в войне.




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Источник: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2023/06/26/press-briefing-by-press-secretary-karine-jean-pierre-and-nsc-coordinator-for-strategic-communications-john-kirby-17/
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