Готова ли Финляндия отправить свои войска в Украину: президент страны дал ответ

На сегодняшний день у Финляндии нет ни одной причины, чтобы отправлять свои войска в Украину. Как передает портал "Комментарии", так президент Финляндии Александр Стубб прокомментировал возможность отправки финских военных в Украину, обращаясь к СМИ по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет "УНИАН".

Владимир Зеленский и Александр Стубб. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Нет никакой причины для Финляндии отправлять войска в Украину. Мы поддерживаем Украину всеми возможными способами в данный момент", — сказал президент Финляндии.

Стубб подчеркнул, что США и Европейский Союз должны сфокусироваться на том, что они могут реалистично сделать для Украины. Финны считают правильным предоставлять Украине в нужно количестве вооружение, боеприпасы, оперативно обучать украинских военных, приближая тем самым полноценное членство Украины в ЕС и НАТО.

В свою очередь президент Украины Зеленский отметил, что Украина стремится, чтобы наши военные бригады были укомплектованы. Ведь, если у украинцев будет в достаточном количестве оружия, они дадут опор любому врагу.

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