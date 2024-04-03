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Готова ли Финляндия отправить свои войска в Украину: президент страны дал ответ

Президент Финляндии Стубб подчеркнул, что финны готовы и дальше поддерживать украинцев в войне против РФ

сегодня, 15:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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На сегодняшний день у Финляндии нет ни одной причины, чтобы отправлять свои войска в Украину. Как передает портал "Комментарии", так президент Финляндии Александр Стубб прокомментировал возможность отправки финских военных в Украину, обращаясь к СМИ по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет "УНИАН".

Готова ли Финляндия отправить свои войска в Украину: президент страны дал ответ

Владимир Зеленский и Александр Стубб. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Нет никакой причины для Финляндии отправлять войска в Украину. Мы поддерживаем Украину всеми возможными способами в данный момент", — сказал президент Финляндии.

Стубб подчеркнул, что США и Европейский Союз должны сфокусироваться на том, что они могут реалистично сделать для Украины. Финны считают правильным предоставлять Украине в нужно количестве вооружение, боеприпасы, оперативно обучать украинских военных, приближая тем самым полноценное членство Украины в ЕС и НАТО.                                                                                                                                          

В свою очередь президент Украины Зеленский отметил, что Украина стремится, чтобы наши военные бригады были укомплектованы. Ведь, если у украинцев будет в достаточном количестве оружия, они дадут опор любому врагу.

Читайте также на портале "Комментарии" — МИД РФ уверяет, что Париж уже принял решение и вскоре французские солдаты будут в Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало – к чему может привести отправка французских войск в Украину: о чем говорит реакция Кремля. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему порталу детально проанализировали ситуацию.



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