В Украине проваливают мобилизацию из-за абсолютного отсутствия единого вектора, отметил военный Юрий Гудыменко и поинтересовался, как может одно государство идти одновременно в сторону "нам нужны солдаты на фронт" и "давайте забронируем всех, кого можно и особенно кого нельзя".

Мобилизация в Украине

"Это же безумие на грани дебилизма", – подчеркнул военный.

По его словам, в Украине есть мобилизационный резерв и его целенаправленно и намеренно исчерпывают каждый день.

"Не побороли коррупцию в МСЭК и ВЛК – считай, еще тысяча (или больше) здоровых мужчин за деньги ежедневно получают свидетельство, позволяющее им не идти в армию. Не побороли коррупцию в миграционной службе, в пограничных службах – еще считай сотни людей в день выезжают (выбегают, выплывают) и не возвращаются", — говорит Гудыменко.

Кроме того, добавляет он, государство закрыло полтора миллиона человек от мобилизации как забронированных как "критическую инфраструктуру".

"И мы прекрасно понимаем, что большая часть из них работает на предприятиях, которые не являются критическими ни в какой трактовке этого термина. Это магазины стройматериалов, это игорный мать его бизнес, это торговые сети, это футбольные и не только клубы, чьи владельцы сумели "договориться" – за деньги или на собственных связях", — говорит Гудыменко.

При этом, добавил он, в департаменте полиции охраны 16000 человек. На военный лад – четыре бригады, все забронированы. А есть еще и другие департаменты в Нацполе, есть военизированная охрана Укрзализныци, есть судебная охрана, говорит Гудеменко.

"А еще мы уверенно идем курсом на "экономическое бронирование" (читай – легальный "откуп" от армии), который еще больше снизит наш мобилизационный резерв. То есть, мы как государство системно делаем все, чтобы как можно меньше людей в стране даже теоретически можно было бы мобилизовать", — говорит Гудыменко.

При этом он добавил, что в стране тратится колоссальная энергия из-за того, что ТЦК вылавливает на улице людей по одному.

"Это банально неэффективно. И еще более неэффективно, учитывая, что государство разговорами об "экономическом бронировании" и неэффективной борьбой с коррупцией фактически подталкивает потенциальных мобилизованных бойцов не готовиться к боям, а искать "варики пропетят". Потому что месседж от государства "за бабки в армию можно не ходить" звучит разве что не вслух", — говорит Гудыменко.

По его мнению, государство должно немедленно показать, что оно увеличивает мобилизационный резерв, а не уменьшает. По его мнению, нужно в первую очередь по максимуму снять бронь и наказывать тех, кто бронируется за деньги.

"Это в то же время четкое заявление о том, что никакого экономического бронирования не будет. И – снова в первую очередь – максимально эффективная борьба с коррупцией повсюду, где за бабки сокращается наш мобилизационный резерв. Да, все это – в первую очередь. Второй очереди здесь нет. Если мы не выполняем первую, вторую будут исследовать историки в мире с другими границами Украины на политической карте. И это – в лучшем случае. В худшем и карта, и мир обойдутся без нас", – подчеркнул Гудыменко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как на фронт вполне легально отправляют мужчин, которые по состоянию здоровья не пригодны для службы.



