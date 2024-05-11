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Госдеп США одобрил срочную продажу оружия Украине: о чем идет речь

Украина попросила приобрести три ракетные системы HIMARS, которые будут профинансированы правительством Германии

сегодня, 10:24
Автор:
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Кравцев Сергей
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Государственный департамент одобрил срочную продажу Украине трех установок HIMARS. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Associated Press.

Госдеп США одобрил срочную продажу оружия Украине: о чем идет речь

Госдеп США. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, сделка будет достигать примерно 30 миллионов долларов. Украина попросила приобрести три ракетные системы, которые будут профинансированы правительством Германии. Госсекретарь Энтони Блинкен определил, что существует чрезвычайная ситуация, которая требует "немедленной продажи" Украине необходимого оружия. Системы поступят из запасов Пентагона.

Отметим, ранее министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Вашингтон подтвердил, что Германия купит у Соединенных Штатов Америки три системы HIMARS и передаст их Украине. 

Читайте также на портале "Комментарии" — Минобороны США уже обеспечило поступление на позиции ВСУ в Украине части вооружений из предыдущего пакета военной поддержки и прилагает усилия, чтобы доставить остальные вооружения и технику, в том числе из нового пакета помощи. Об этом заявил советник Белого дома Джон Кирби.

Также издание "Комментарии" сообщало – ситуация на фронте остается крайне сложной для Украины. Пока партнеры тянули с помощью, а сами мы с мобилизацией, Россия поставила экономику на военные рельсы, не останавливала мобилизационные процессы, вербовала наемников, набиралась военного опыта, извлекала уроки из прошлых ошибок. Есть ряд факторов, которые могут помочь нам добиться победы, но, увы, не всё тут зависит только от нас. Особенности военного и дипломатического фронтов портал "Комментарии" обсудил с экспертами.




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Источник: https://apnews.com/article/russia-ukraine-military-weapons-2a4762c405424b464598e2231f1de21a
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