Госдеп озвучил новые сроки: сколько займет передача Украине F-16

Для передачи Украине истребителей F-16 – будь то из США или страны-союзника – может потребоваться несколько месяцев. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Military Times".

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Пока что Белый дом не принял решение о том, чтобы передать Украине истребители F-16, которые есть на вооружении США. Вместе с тем Вашингтон публично поддержал намерение других союзников доставить эти самолеты Киеву.

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В мае начали появляться новости о том, что Нидерланды уже составляют план передачи Украине части своего парка F-16 и хотят, как можно быстрее начать обучать украинских пилотов.

Однако, как заявил представитель Госдепа Стэн Браун, передача таких самолетов Украине должна быть "цельным" подходом, включительно с обучением пилотов и техников. Одним из первых шагов в потенциальной передаче самолетов F-16 будет лицензия на обучение этих пилотов еще до того, как лицензия на передачу самолета вообще появится. Следующим шагом должно стать идентифицирование самих самолетов – будут ли они доставлены через передачу третьей стороной или другим механизмом. Сейчас Госдеп уже прорабатывает этот вопрос.

Читайте также на портале "Комментарии" — вслед за Британией, Францией, Нидерландами о готовности обучать украинских пилотов, став частью "самолетной коалиции", заявила Бельгия. И хоть непосредственно о передаче нам тех же британских истребителей Eurofighter Typhoon речь пока не идет, лед, похоже, тронулся. В Минобороны Украины, кстати, ранее отметили, что мы нуждаемся в 40-50 самолетов типа американских истребителей F-16. Каковы перспективы того, что мы в обозримом будущем получим нужные "крылья"? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

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