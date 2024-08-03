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Город приходит в упадок. Оккупированный Мариуполь заполонили бездомные животные

Захваченный россиянами город заполонили бродячие животные, больные бешенством

сегодня, 18:09
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Марьян Ощановский

Во временно оккупированном городе Мариуполь по улицам бродят бродячие животные, оставшиеся после гибели своих хозяев.

Город приходит в упадок. Оккупированный Мариуполь заполонили бездомные животные

Мариуполь превращается в пустыню. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, животные до сих пор не были пристроены. Они представляют опасность для местного населения, поскольку являются переносчиками опасных заболеваний.

Например, сообщает Движение сопротивления, недавно во временно оккупированном городе были зафиксированы случаи заболевания бродячих животных бешенством. И что примечательно – две трети животных с бешенством оказались домашними.

В Центре сопротивления напомнили, что об отношении оккупантов к животным писали неоднократно. Вся садистская сущность россиян проявляется именно по отношению к животным. Например, в Луганском зоопарке большинство зверей страдают от болезней и истощения, но их состояние совершенно не смущает местных коллаборантов. Они не стесняются еще и собирать средства с жителей Луганска за возможность увидеть страдания животных.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на временно оккупированные территории Херсонской области прибыли гастролеры из России, которые должны повысить компетентность местных коллаборантов. По данным Центра национального сопротивления, для этого на оккупированной территории Херсона россияне создали так называемый "Центр развития компетенций Херсонской области". Сообщается, что в этом "центре" будут проходить обучение бывшие уборщики, работники низшего звена и все остальные, кто получил должности в фейковой администрации области. Курсы россиян являются свидетельством коллаборационной деятельности, поэтому каждый посетитель таких курсов получит наказание за свою деятельность.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/tymchasovo-okupovanyj-mariupol-zapolonyly-brodyachi-tvaryny/
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Ігор

сегодня, 16:25

Цікаво спостерігати, як всі спротиви: національні інформаційні ... навчились взуватись так, ніби є представниками і обличчям всієї нації, але саме в них з совістю і порядністю дуже погано. Це як в наших чиновників суддів прокурорів депутатів ... - багато фарисейства і найкращі вишиванки, але все це, як і вся розкіш: маєтки машини ..., придбано за хабарі і відкати.


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