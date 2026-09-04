Утром 4 сентября российские войска снова атаковали Киевскую область беспилотниками. В результате удара в Броварах вспыхнул пожар на территории одного из промышленных предприятий.

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Около 09:22 в Броварском районе повторно объявили воздушную тревогу из-за опасности применения реактивных БПЛА. Уже в 09:31 Воздушные силы предупредили о скоростном беспилотнике, который двигался в направлении Броваров с севера. Приблизительно через 15 минут военные зафиксировали еще один реактивный дрон, приближавшийся к городу с южного направления.

Впоследствии мэр Броваров Игорь Сапожко сообщил о последствиях атаки. По его словам, на одном из промышленных объектов возник пожар. В тот момент информации о погибших или пострадавших не поступало.

Из-за сильного задымления городской голова призвал жителей закрыть окна, поскольку дым с территории предприятия начал распространяться по городу.

Отдельно Сапожко предупредил об опасности от обломков сбитых воздушных целей. Жители общины призывали не приближаться к подозрительным предметам и ни в коем случае не касаться их. В случае обнаружения обломков необходимо сообщать спасателям или правоохранителям.

Угроза для города на этом не миновала. По состоянию на 10.00 Воздушные силы снова предупреждали о движении реактивного БпЛА в сторону Броваров с юга.

Это был уже не первый пожар в общине после утренней атаки. Ранее обломки беспилотника рухнули на территорию складских помещений. Там также возникло возгорание, однако, по информации городских властей, пожар удалось оперативно локализовать.

Портал "Комментарии" уже писал, что российская армия постепенно приближается к ситуации, когда дефицит резервов может существенно ограничить ее способность одновременно вести активные наступательные действия на разных участках фронта. Такую оценку высказал ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.