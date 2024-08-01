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"Город к обороне не готов": Безуглая раскритиковала военное командование

Марьяна Безуглая считает, что в городе Торецк нет фортификаций из-за генерала Содоля, который действовал по согласованию главнокомандующего Сырского.

сегодня, 08:35
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Slava Kot

Народный депутат Марьяна Безуглая совершила визит в Торецк и заявила, что город не готов к обороне. По ее словам, фортификации, если и существуют, только несистемные и находятся за пределами города. Причиной этого Безуглая называет военное руководство.

"Город к обороне не готов": Безуглая раскритиковала военное командование

Город Торецк. Фото из открытых источников

Марьяна Безуглая в Facebook отчиталась о своей поездке в прифронтовый город Торецк Донецкой области. Народный депутат критически отреагировала на происходящее в городе и вокруг него, в частности, заявила об отсутствии фортификационных сооружений для защиты от оккупантов.

"Город к обороне не готов, фортификаций внутри нет совсем. Вокруг Торецка отдельные несистемные фортификации", — пишет Безуглая.

Нардепка также отметила, что население Торецка не эвакуировано и в городе проживает около трех тысяч человек, в том числе и дети, которых должны были эвакуировать принудительно согласно введенному механизму от государства. Также Безуглая заявила, что в Торецке не встретила полиции, а сам город уничтожен КАБами.

"Короче, "кровавые грабли" "торецкой ротации", когда Содоль по согласованию Сырского снял 24 бригаду с направления, на котором все держалось больше года, и уехал на празднование в Одессу. Конечно, россияне воспользовались", — считает Безуглая.

По ее словам, подобная ситуация наблюдалась и в Нью-Йорке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Марьяна Безуглая заявила о готовности главнокомандующего ВСУ Александра Сырского якобы подписать документы о капитуляции Украины.

Также "Комментарии" писали о начальнике штаба "Азова", который подал в суд на ГБР за отказ открыть дело против скандального генерала Юрия Содоля.



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