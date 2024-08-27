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Город будет потерян в течение суток: оттуда до Покровска «рукой подать»

Оккупанты продвигаются на Покровском направлении и захватят город, который мог бы держать оборону еще долгое время

сегодня, 17:48
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Ткачик Олеся

Первые штурмовые подразделения российских оккупационных войск вышли к ЖД-станции в Новогродовке, заявил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его мнению, следующей этапом для оккупантов станут терриконы шахты "Новогродовская".

Город будет потерян в течение суток: оттуда до Покровска «рукой подать»

Война в Украине

"А за ними... А за ними Покровск, в 10 км по прямой", — отметил эксперт.

При этом он напомнил, что речь идет о крайнем рубеже, где можно остановить врага.

"Между тем, город, который бы мог держать оборону несколько месяцев, по всей видимости, будет полностью взят под контроль оккупационными войсками в течение следующих суток. Первые штурмовые действия на окраинах Новогродовки начались 21 августа. Углубление по "железке" за неполную неделю у оккупационных войск составило 3,5 км", — заявил Коваленко.

Эксперт подчеркнул, что штурмовые действия в районе ЖД противнику всегда давались тяжело и эта искусственная преграда сопоставима с природными, наподобие рек и водоёмов, но, только не в этот раз.

"И дело не в том, что Новогродовку штурмуют отборные спецы оккупационных войск, ничего подобного. И проблема не в наших воинах, которые держат там позиции настолько, насколько это возможно. Проблема иного характера, о которой, всё громче начинают говорить те, кто в отличие от меня, гражданского лица, имеет на это больше прав. Главное — прислушиваться. Однако потеря Новогродовки в нынешних реалиях это не вариативность, а неизбежный факт", — заявил Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по мнению Коваленко, на фронте сейчас происходит тотальный провал обороны.




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Источник: https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine/posts/pfbid02f4LGAGmVa6SiUoAayz4yAGsKc3FVkzfMzAHuSzGa8CQngRn6TrtiYqy3Dc8TxYndl
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