Город будет потерян в течение суток: оттуда до Покровска «рукой подать»

Первые штурмовые
подразделения российских оккупационных войск вышли к ЖД-станции в Новогродовке,
заявил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр
Коваленко. По его мнению, следующей этапом для оккупантов станут терриконы
шахты "Новогродовская".
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"А за ними... А
за ними Покровск, в 10 км по прямой", — отметил эксперт.
При этом он
напомнил, что речь идет о крайнем рубеже, где можно остановить врага.
"Между тем,
город, который бы мог держать оборону несколько месяцев, по всей видимости,
будет полностью взят под контроль оккупационными войсками в течение следующих
суток. Первые штурмовые действия на окраинах Новогродовки начались 21 августа.
Углубление по "железке" за неполную неделю у оккупационных войск
составило 3,5 км", — заявил Коваленко.
Эксперт
подчеркнул, что штурмовые действия в районе ЖД противнику всегда давались
тяжело и эта искусственная преграда сопоставима с природными, наподобие рек и
водоёмов, но, только не в этот раз.
"И дело не в том,
что Новогродовку штурмуют отборные спецы оккупационных войск, ничего подобного.
И проблема не в наших воинах, которые держат там позиции настолько, насколько
это возможно. Проблема иного характера, о которой, всё громче начинают говорить
те, кто в отличие от меня, гражданского лица, имеет на это больше прав. Главное
— прислушиваться. Однако потеря Новогродовки в нынешних реалиях это не вариативность,
а неизбежный факт", — заявил Коваленко.
Напомним, портал "Комментарии"
рассказывал, что по мнению Коваленко, на фронте сейчас происходит тотальный
провал обороны.
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