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Полный провал обороны: ВСУ потеряли оборонный рубеж, который мог сдерживать врага месяцами

Военное командование допустило Торецкий прорыв, нужно найти и наказать виновных

сегодня, 11:44 comments2614
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Ткачик Олеся

На фронте наблюдается полный провал обороны, об этом заявил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. При этом он подчеркнул, что в этом нет вины обычных военных, которые там держат позиции до последнего.

Полный провал обороны: ВСУ потеряли оборонный рубеж, который мог сдерживать врага месяцами

Война в Украине

"Проблема в тех, кто за этих парней решает. Просратое Очеретено, которое могло держать оборону несколько месяцев, а было потеряно за несколько дней. Просратые рубежи обороны на востоке от Торецка, которые могли держать оборону несколько месяцев, а были просраты за несколько дней. Теперь просырается рубеж Гродовка – Новогродовка", — заявил Коваленко.

Он подчеркнул, что на самом деле там был идеальный рубеж для торможения и остановки врага, благодаря рельефно-ландшафтным особенностям природного типа и искусственного.

"Но, нет. В то время как в Бахмуте оккупанты продвигались в неделю по улице, в Часовом Яру они вообще зависли в районе канала, на Торецко-Покровском направление сутки – это не улица, но кварталы", — заявил Коваленко.

Эксперт интересуется, кто ответит за Очеретино и Торецкий прорыв, за то, что сейчас происходит на рубежах, которые должны тормозить, а не ускорять.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Очеретино могло держать оборону не один месяц, однако его не удержали. Кроме того, военный обозреватель Коваленко подчеркнул, что учитывая локацию Очеретино, военные могли бы там держать оборону максимально долго, точно несколько месяцев подряд. Однако, как добавляет Коваленко, произошел ряд событий, нуждающихся в тщательном расследовании. Ведь, добавляет эксперт, Силы обороны не должны были потерять Очеретино так быстро.





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Источник: https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine/posts/pfbid02F8i4owTysLtypKzeQFsM3uxBq3ziRzWE4L9ZDG1hddtggH33p3WqLQcErf8oBvp6l
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