Горькая реальность: стало известно, какой город вынуждены будут покинуть ВСУ

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Slava Kot
Немецкий эксперт по анализу открытых данных Юлиан Репке заявил, что украинские военные вскоре будут вынуждены оставить один из самых больших пригородов Покровска — Селидово в Донецкой области. Причиной тому станет попытка избежать окружения силами РФ.
Война в Украине. Фото: Pixabay
Юлиан Репке рассказал, что оборону Селидово успешно держит 15-я бригада нацгвардии Украины "Кара-Даг", однако российские силы продолжают наступать, а сам город находится в полуокружении. По словам немецкого аналитика, украинские военные покинут город во избежание оцепления.
Украинский военный из 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов указывает, что россияне используют свою стандартную тактику и пытаются оцепить город с обеих сторон.
По словам военного, особенностей боевых действий данное направление не имеет, однако у ВСУ проблемы с взаимодействием и координацией собственных сил.
Карта боевых действий на Покровском направлении. DeepState
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный описал тревожную ситуацию на фронте и опасный маневр, активно используемый армией РФ.
Также "Комментарии" писали о реакции украинских военных на возможное присутствие войск КНДР на войне в Украине.
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