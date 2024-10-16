Горькая реальность: стало известно, какой город вынуждены будут покинуть ВСУ

Немецкий эксперт по анализу открытых данных Юлиан Репке заявил, что украинские военные вскоре будут вынуждены оставить один из самых больших пригородов Покровска — Селидово в Донецкой области. Причиной тому станет попытка избежать окружения силами РФ.



Война в Украине. Фото: Pixabay

Юлиан Репке рассказал, что оборону Селидово успешно держит 15-я бригада нацгвардии Украины "Кара-Даг", однако российские силы продолжают наступать, а сам город находится в полуокружении. По словам немецкого аналитика, украинские военные покинут город во избежание оцепления.

"Горькая реальность в Селидово. "Кара-Даг" действует хорошо, защищая город, но соседние части не справляются. Поэтому город упадет, несмотря на его мужественных защитников", — пишет Репке.

Украинский военный из 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов указывает, что россияне используют свою стандартную тактику и пытаются оцепить город с обеих сторон.

"Селидово п*дары понемногу обходят, беря город в клещи. Иногда пролезают и на окраины, пока для них это путь в одну сторону, однако со временем все может измениться", — указывает Бунятов.

По словам военного, особенностей боевых действий данное направление не имеет, однако у ВСУ проблемы с взаимодействием и координацией собственных сил.

Карта боевых действий на Покровском направлении. DeepState

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный описал тревожную ситуацию на фронте и опасный маневр, активно используемый армией РФ.

Также "Комментарии" писали о реакции украинских военных на возможное присутствие войск КНДР на войне в Украине.