Гордон заявил, что западные войска войдут в Украину: назвал год, когда закончится война

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон дал прогноз о войне в Украине. По словам Гордона, война в Украине закончится в 2024 году. Журналист объясняет это тем, что в Украину войдут западные войска.



Украинский журналист Дмитрий Гордон. Фото из открытых источников

Дмитрий Гордон во время разговора на Youtube-канале с журналистом Василием Головановым сделал резонансное заявление, сказав, что западные войска будут воевать на территории Украины. По словам Гордона, то, что западные войска ведут войну в других странах, уже происходило много раз.

"А как вы себе представляли войска СССР и США в Корее, войска СССР и США во Вьетнаме, как вы себе представляли войска США в Ираке и Афганистане? Что, кто плохо историю знает? Или что-то в этом экстраординарное?", — говорит Гордон.

Украинский журналист продолжил свою речь еще более дерзким заявлением и дал прогноз на окончание войны в Украине.

"Войдут и удр*чат Россию новейшим вооружением. Потому что для новейшего вооружения нужны люди. Учить украинцев управлять – долго, а времени нет. По моим данным война в этом году закончится. Запомните, я это говорю, война в этом году закончится", – сказал Дмитрий Гордон.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Турции назвали год, когда завершится война в Украине. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что надеется на окончание войны в 2025 году.

Также "Комментарии" писали, что немецкий генерал Кристиан Фрейдинг объяснил, что война может закончиться только победой Украины. Военный с Германии объясняет, что Запад и дальше будет оказывать поддержку Украине, благодаря которой может закончиться война. Кроме того, Фрейдинг указывает, что западные системы гораздо точнее и эффективнее российских аналогов.