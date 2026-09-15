Гордон слил "инсайд": когда начнутся настоящие мирные переговоры с Россией

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Кречмаровская Наталия
Мирные переговоры сейчас напрасны, стороны не могут достичь никакого результата из-за ультиматума лидера РФ Путина по Донбассу. Так что миссия спецпредставителей Трампа неосуществима.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Об этом заявил журналист Дмитрий Гордон. По его словам, Украина не выполнит ультиматум Путина и не выведет войска из Донбасса. И даже если теоретически предположить, что Украина выполнила условие Путина, то, по словам Гордона, Путин будет продавливать другие хотелки, вспомнит области Украины, которые также записаны в Конституции РФ. Однако Украина подчеркнула, что никогда не пойдет на территориальные уступки.
Но есть ли у них смысл, отметил он, ведь есть два условия: Россия требует выхода ВСУ из Донбасса, Украина настаивает на остановке по линии боевого столкновения. Компромисса, по словам Гордона, нет.
При этом он намекнул, что до этого времени президентом РФ может быть уже не Путин.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам Гордона, США предлагали Путину.