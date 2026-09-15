Гордон слил "инсайд": когда начнутся настоящие мирные переговоры с Россией

Мирные переговоры сейчас напрасны, стороны не могут достичь никакого результата из-за ультиматума лидера РФ Путина по Донбассу. Так что миссия спецпредставителей Трампа неосуществима.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Об этом заявил журналист Дмитрий Гордон. По его словам, Украина не выполнит ультиматум Путина и не выведет войска из Донбасса. И даже если теоретически предположить, что Украина выполнила условие Путина, то, по словам Гордона, Путин будет продавливать другие хотелки, вспомнит области Украины, которые также записаны в Конституции РФ. Однако Украина подчеркнула, что никогда не пойдет на территориальные уступки.

Поэтому миссия Уиткоффа и Кушнера невыполнима. Поэтому любые переговоры не имеют никакого смысла. Говорят, в октябре достигнуты соглашения, вернее не говорят, я знаю, достигнуто, что снова будут переговоры. Скорее всего они пройдут в Объединенных Арабских Эмиратах, насколько я знаю, в Дубае или Абу-Даби. Трехсторонние переговоры: Украина, Россия, США”, — заметил Гордон.

Но есть ли у них смысл, отметил он, ведь есть два условия: Россия требует выхода ВСУ из Донбасса, Украина настаивает на остановке по линии боевого столкновения. Компромисса, по словам Гордона, нет.

"Переговоры не имеют смысла. Я скажу, когда начнутся настоящие переговоры. Когда баллистика будет выносить Москву. Когда не только Питер будет сидеть без бензина, как сейчас, но и Москва прежде всего. Вот когда не станет бензина в Москве, вот не станет, тогда начнутся переговоры. И когда баллистика подкрепит бензиновый кризис в Москве с разрушениями, все как следует, как они с Киевом делают. Вот так же только кратно будет наш ответ по Москве. Вот тогда начнутся переговоры", – убежден Гордон.

При этом он намекнул, что до этого времени президентом РФ может быть уже не Путин.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам Гордона, США предлагали Путину.



