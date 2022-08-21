Гордон предположил, что готовит РФ в День независимости Украины

Российские оккупанты могут сделать все, что угодно на День независимости Украины. Следовательно, украинцам стоит быть готовым к ракетным ударам и бомбардировкам. Такое предположение высказал журналист Дмитрий Гордон.

Разбитая техника оккупантов на Крещатике (фото из открытых источников)

Гордон заметил, что от оккупантов всегда стоило ждать пакостей, еще шесть месяцев с начала "спецоперации" — полномасштабной войны, а не только в День независимости.

"Конечно, я думаю, что любители "сакральных дат" оживятся в этот день. Это банда, а от бандитов чего ждать? И ждать от них можно всего, чего угодно. Всего, чего угодно. Поэтому надо быть во всеоружии, не пренебрегать средствами безопасности и понимать, что могут быть бомбардировки, удары по городам и другие пакости мелкие и не мелкие со стороны России", – предположил Гордон.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что могут совершить кафиры в День независимости Украины. Политолог Владимир Цыбулько считает, что праздничную неделю будет формировать два параллельных трека: США, ЕС, "Большая Семка" будут всячески поддерживать Украину в дни празднования годовщины Независимости, тогда как РФ будет пробовать этот праздник испортить. Украинцы наверняка будут надеяться в эти дни на подрыв Крымского моста. Но, пожалуй, самым большим подарком ко Дню Независимости станет отсутствие продвижения оккупантов по всем направлениям, и минимальное количество погибших защитников Украины. Он напоминает, что США уже свой подарок сделали – в Украину следует новый пакет помощи почти на 800 млн долларов. Эстония отгружает свои военные и политические подарки, Польша и Чехия – свои. Возможно, отмечает Владимир Цыбулько, решится, наконец, и Австрия, которая отменит визу российскому уроду с диппаспортом, призвавшим уничтожать украинское население.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!