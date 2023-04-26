Google обновил спутниковые снимки Мариуполя: новые массовые захоронения

Обновленные спутниковые снимки Google Maps указывают на новые массовые захоронения в оккупированном Мариуполе. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление советника мэра города Петра Андрющенко утром 26 апреля.

Предположительные массовые захоронения в Мариуполе

"Google обновил карты по Мариуполю в GoogleMaps. Теперь можете увидеть город после российских обстрелов. марта 2022 года", – пишет Петр Андрющенко.

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"Мы детально проработали карту всех кладбищ. Но нашли новые сектора массовых захоронений на Новотроицком кладбище (Левобережное кладбище (https://goo.gl/maps/WtboFvfPNDKWfT1d9)). Секторы по размеру визуально больше братских могил в с. Мангуш. Возвращаясь в историю оккупации, Новотроицкое кладбище было достаточно долгое время (приблизительно до середины июля) закрыто и под контролем оккупантов, — также отмечает Андрющенко.

По его словам, окончательно информация об этих захоронениях будет установлена после деоккупации Мариуполя.

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