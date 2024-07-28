Годовщина трагедии в Еленовке: командир "Азова" обратился к украинцам

28 июля, во вторую годовщину российского теракта в Еленовке, командир бригады "Азов" Денис "Редис" Прокопенко изложил сообщение на Facebook о судьбе пленных азовцев. Он отметил сложное положение военнопленных и отметил, что многие из них могут не дожить до обмена. Прокопенко обратил внимание на невыполнение обещаний, предоставленных бойцам Мариупольского гарнизона при выходе из "Азовстали".

Денис "Редис" Прокопенко (фото из открытых источников)

Прокопенко обвинил ООН, Международный Комитет Красного Креста, российскую сторону и военно-политическое руководство Украины в невыполнении договоренностей о гарантиях сохранения жизни, неприменении пыток и быстром обмене военнопленных, заключенных в мае 2022 года. Он заявил, что россияне нарушили эти договоренности, устроив теракт в бараке колонии в Еленовке, в результате которого погибли 53 азовца, а более сотни получили ранения.

Прокопенко также подверг сомнению усилия всех сторон по осуществлению обмена и возвращения украинских военнослужащих домой, как было обещано. Он выразил обеспокоенность тем, были ли все рычаги влияния на страну-агрессора задействованы.

"Дело "Азова" — уничтожать врага и пополнять обменный фонд. Эту задачу наше подразделение в течение года успешно выполняет на Кременском направлении. Часто вопреки всему. Выполняют свою работу те, кто добровольно взял на себя эти обязанности, и те, на кого Они положены законом? Сложно передать словами, что такое один день в российском плену.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что расследования трагедии, произошедшей в колонии в Еленовке , не будет. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решил расформировать миссию по установлению фактов обстрела СИЗО в Оленовке на подконтрольной России территории Донецкой области из-за невозможности доставить экспертов в место происшествия. Об этом заявил спикер главы ООН Стефан Дюжаррик