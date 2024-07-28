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Годовщина трагедии в Еленовке: командир "Азова" обратился к украинцам

По словам Дениса Прокопенко, "дело "Азова" - уничтожать врага и пополнять обменный фонд.

сегодня, 20:45
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Лиля Воробьева

28 июля, во вторую годовщину российского теракта в Еленовке, командир бригады "Азов" Денис "Редис" Прокопенко изложил сообщение на Facebook о судьбе пленных азовцев. Он отметил сложное положение военнопленных и отметил, что многие из них могут не дожить до обмена. Прокопенко обратил внимание на невыполнение обещаний, предоставленных бойцам Мариупольского гарнизона при выходе из "Азовстали".

Годовщина трагедии в Еленовке: командир "Азова" обратился к украинцам

Денис "Редис" Прокопенко (фото из открытых источников)

Прокопенко обвинил ООН, Международный Комитет Красного Креста, российскую сторону и военно-политическое руководство Украины в невыполнении договоренностей о гарантиях сохранения жизни, неприменении пыток и быстром обмене военнопленных, заключенных в мае 2022 года. Он заявил, что россияне нарушили эти договоренности, устроив теракт в бараке колонии в Еленовке, в результате которого погибли 53 азовца, а более сотни получили ранения.

Прокопенко также подверг сомнению усилия всех сторон по осуществлению обмена и возвращения украинских военнослужащих домой, как было обещано. Он выразил обеспокоенность тем, были ли все рычаги влияния на страну-агрессора задействованы.

"Дело "Азова" — уничтожать врага и пополнять обменный фонд. Эту задачу наше подразделение в течение года успешно выполняет на Кременском направлении. Часто вопреки всему. Выполняют свою работу те, кто добровольно взял на себя эти обязанности, и те, на кого Они положены законом? Сложно передать словами, что такое один день в российском плену.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что расследования трагедии, произошедшей в колонии в Еленовке , не будет. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решил расформировать миссию по установлению фактов обстрела СИЗО в Оленовке на подконтрольной России территории Донецкой области из-за невозможности доставить экспертов в место происшествия. Об этом заявил спикер главы ООН Стефан Дюжаррик



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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0NxMNUsb21Hjf8LwfVkY25VXmyVSC7GB2sPr7LF7jBfgLaAk7W9i4LNb1eNyCfpiRl&id=100092398602398
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