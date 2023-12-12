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Главный военный госпиталь Москвы переполнен: для раненых оккупантов уже не хватает мест

Число раненых российских вояк значительно увеличилось, раненых везут поездами

сегодня, 08:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Москве главный военный клинический госпиталь им. Н.Н. Бурденко переполнен ранеными, и из-за нехватки мест для размещения в палатах пациентов в этом медицинском учреждении оставляют в коридорах и столовой. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Telegram-канал крымского движения сопротивления "Атеш".

Главный военный госпиталь Москвы переполнен: для раненых оккупантов уже не хватает мест

Российские военные. Фото: из открытых источников

"В главном госпитале Москвы наблюдаются проблемы, о которых рассказывает один из внутренних источников. Медицинское учреждение переполнено военными", — рассказали представители подполья.


Партизаны отмечают, что на критичность ситуации указывает также тот факт, что в госпитале отказывают в приеме новых пациентов.

Так, военных РФ из состава оккупационного контингента, получивших ранения в ходе боевых действий в Украине, возвращают на фронт "без признания их инвалидами".

Представители Сил сопротивления добавляют, что выплаты за ранения "оказываются несвоевременными или вообще не предоставляются".

"По последним данным, раненых продолжают доставлять в госпиталь поездами. Объем перевозок настолько велик, что при выгрузке носилки с пострадавшими заполняют весь перрон, создавая жуткое зрелище", — говорится в публикации.

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Источник: https://t.me/atesh_ua/2884
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