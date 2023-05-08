Главный признак приближения наступления ВСУ – может ли РФ опередить и снова пойти в наступление

В СМИ и соцсети продолжается обсуждение анонсированного ранее контрнаступления ВСУ. Какой главный признак приближения контрудара ВСУ? Может ли Россия не только не дать Украине отвоевать свои земли, но и начать новое массированное наступление? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

ВСУ активно готовятся к наступательным действиям

Подготовка к контрнаступлению ВСУ уже идет полным ходом и это видит сам агрессор. Об этом в интервью "Апостроф TV" рассказал полковник запаса, военный эксперт Роман Свитан.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Эксперт отметил, дизельное топливо, которое является двигателем войны, сейчас под ударом. Сейчас все средства дальнего поражения используются по хранилищам нефтепродуктов. К этому процессу присоединятся и российские коррупционеры, которые приступят к подрывам резервуаров по всей России, чтобы таким образом прикрыть исчезновение горючего, которое было украдено ранее, считает он.

"Удар беспилотниками по Кремлю был инспирирован россиянами либо для упразднения парада на 9 мая, либо для информационного прикрытия очередных ударов по объектам в Украине", — считает Роман Свитан.

В то же время Свитан, прогнозирует, что наступательные действия на Донбассе ВСУ, скорее всего, совершать не смогут.

"Могут быть локальные контрнаступательные действия и возвращение некоторых позиций, которые были утрачены ранее", – считает Роман Свитан.

Также эксперт высказал мнение, что наступление ВСУ не состоится в ближайшее время из-за того, что почва еще не готова к таким "нагрузкам".

"Он должен просохнуть на глубину 30-50 см, чтобы по нему смогла пройти тяжелая техника. А вот по выходным нужно смотреть на погоду, — отметил эксперт.

На начало полномасштабного вторжения РФ в Украину оккупанты официально имели 800-тысячную армию

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил в эфире телеканала "FREEДОМ", что потери российских захватнических войск несравнимы с их возможностями. Чтобы возобновить наступательные действия, стране-агрессору нужно мобилизовать еще 300-400 тысяч человек.

Эксперт отметил, что россияне несут значительные потери, хотя реальная цифра доподлинно неизвестна. Он подчеркнул, что без проведения домобилизации РФ наступать не сможет.

"Для того, чтобы возобновить свои наступательные действия не только на Бахмут, но и на других направлениях, возникает вопрос, что еще нужно мобилизовать 300-400 тыс. на территории России. Эти цифры не укладываются в голове, но это факт. Важная цифра. И это означает, что их потери несравнимы с их возможностями", – подчеркнул Тимочко.

Читайте также на портале "Комментарии" — о чем говорит столь пристальное внимание к контрнаступлению ВСУ – повлияет ли это на планы Украины.



