Главный признак приближения наступления ВСУ – может ли РФ опередить и снова пойти в наступление

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Кравцев Сергей
В СМИ и соцсети продолжается обсуждение анонсированного ранее контрнаступления ВСУ. Какой главный признак приближения контрудара ВСУ? Может ли Россия не только не дать Украине отвоевать свои земли, но и начать новое массированное наступление? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Подготовка к контрнаступлению ВСУ уже идет полным ходом и это видит сам агрессор. Об этом в интервью "Апостроф TV" рассказал полковник запаса, военный эксперт Роман Свитан.
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Эксперт отметил, дизельное топливо, которое является двигателем войны, сейчас под ударом. Сейчас все средства дальнего поражения используются по хранилищам нефтепродуктов. К этому процессу присоединятся и российские коррупционеры, которые приступят к подрывам резервуаров по всей России, чтобы таким образом прикрыть исчезновение горючего, которое было украдено ранее, считает он.
В то же время Свитан, прогнозирует, что наступательные действия на Донбассе ВСУ, скорее всего, совершать не смогут.
Также эксперт высказал мнение, что наступление ВСУ не состоится в ближайшее время из-за того, что почва еще не готова к таким "нагрузкам".
Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил в эфире телеканала "FREEДОМ", что потери российских захватнических войск несравнимы с их возможностями. Чтобы возобновить наступательные действия, стране-агрессору нужно мобилизовать еще 300-400 тысяч человек.
Эксперт отметил, что россияне несут значительные потери, хотя реальная цифра доподлинно неизвестна. Он подчеркнул, что без проведения домобилизации РФ наступать не сможет.
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