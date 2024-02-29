Главный фактор для победы в войне с Россией: стало известно, что думают украинцы

В феврале 2024 года большинство украинцев (57%) считают, что наиболее важным фактором успеха в войне с Россией является надлежащая поддержка Запада оружием, финансами, санкциями. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Респондентам было предложено три варианта ответа.

Далее по важности следуют более высокая эффективность и прозрачность деятельности властей Украины (33%), отсутствие конфликта между политическим руководством и военным командованием (32%) и сотрудничество между властью и гражданским обществом (26%).

Еще 22% респондентов считают, что Украине должно помочь сотрудничество власти и оппозиции и создание широкой коалиции патриотических сил, 21% — уменьшение поддержки России ее союзниками, 16% — более высокая эффективность украинского военного командования.

Только 8% верят, что Украине сможет помочь российская оппозиция с помощью расшатывания ситуации в России.

И также только 7% украинцев готовы делегировать военно-политическому руководству чрезвычайные полномочия и возможность нарушать законы для скорейшего принятия необходимых решений.

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, большинство украинцев полностью осознают критическую важность справедливой поддержки Запада.

"То, что оптимизм украинцев становится все более сдержанным, является прямым следствием проблем со стабильной и достаточной поставкой вооружения от западных союзников (особенно тревожной для украинцев ситуация в США)", — сказал он.

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