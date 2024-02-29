Главный фактор для победы в войне с Россией: стало известно, что думают украинцы

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Кравцев Сергей
В феврале 2024 года большинство украинцев (57%) считают, что наиболее важным фактором успеха в войне с Россией является надлежащая поддержка Запада оружием, финансами, санкциями. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Респондентам было предложено три варианта ответа.
Далее по важности следуют более высокая эффективность и прозрачность деятельности властей Украины (33%), отсутствие конфликта между политическим руководством и военным командованием (32%) и сотрудничество между властью и гражданским обществом (26%).
Еще 22% респондентов считают, что Украине должно помочь сотрудничество власти и оппозиции и создание широкой коалиции патриотических сил, 21% — уменьшение поддержки России ее союзниками, 16% — более высокая эффективность украинского военного командования.
Только 8% верят, что Украине сможет помочь российская оппозиция с помощью расшатывания ситуации в России.
И также только 7% украинцев готовы делегировать военно-политическому руководству чрезвычайные полномочия и возможность нарушать законы для скорейшего принятия необходимых решений.
Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, большинство украинцев полностью осознают критическую важность справедливой поддержки Запада.
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