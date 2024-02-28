Продолжаем идти в ЕС или разворачиваемся: опрос показал, что думают украинцы

Подавляющее большинство (84%) наших соотечественников поддерживают вступление Украины в Европейский Союз. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, который проводила социологическая служба Центра Разумкова с 19 по 25 января и который был представлен на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

Отмечается, что поддержка вступления в ЕС в Украине продолжает расти: в декабре 2022 года она составляла 79%. Не поддерживают вступление в ЕС лишь 7% респондентов (в декабре 2022 года таких было 8%).

Вступление в ЕС поддерживают 91% жителей западного макрорегиона, 86% – центрального, 78% жителей восточного и 74,5% – южного.

Чем моложе респонденты, тем чаще они поддерживают вступление в ЕС – доля таких растет с 80% в старшей (60 и более лет) группе до 89% среди тех, кому меньше 30 лет.

23% опрошенных считают, что Украина сможет вступить в ЕС в течение 1-3 лет, 27% – в течение 3-5 лет, 15% – в течение 5-10 лет, 5% – в течение 10-20 лет. 6% придерживаются мнения, что Украина никогда не сможет вступить в ЕС. Среди тех, кто не поддерживает вступление в ЕС, 42% считают, что Украина никогда не сможет вступить в этот союз, среди тех, кто поддерживает вступление, так считают лишь 2%.

Большинство респондентов выражают положительное отношение к ЕС (87%), НАТО (77%), Совету Европы (67%), Международному валютному фонду (62%), ООН (57%), Международному комитету Красного Креста (54%), относительное большинство – к ОБСЕ (48,5%) и МАГАТЭ (45,5%). Преобладает негативное отношение к СНГ (65% относятся к нему негативно).

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